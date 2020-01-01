Tokenomika FRIC (FRIC) Odkryj kluczowe informacje o FRIC (FRIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FRIC (FRIC) FRIC is a meme coin on the Solana chain. FRIC is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://fricthefrog.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/EsP4kJfKUDLfX274WoBSiiEy74Sh4tZKUCDjfULHpump Kup FRIC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FRIC (FRIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FRIC (FRIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Historyczne maksimum: $ 0.04323 $ 0.04323 $ 0.04323 Historyczne minimum: $ 0.001358001569114807 $ 0.001358001569114807 $ 0.001358001569114807 Aktualna cena: $ 0.002806 $ 0.002806 $ 0.002806 Dowiedz się więcej o cenie FRIC (FRIC)

Tokenomika FRIC (FRIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FRIC (FRIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRIC tokenomikę, poznaj cenę tokena FRICna żywo!

Jak kupić FRIC Chcesz dodać FRIC (FRIC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FRIC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FRIC na MEXC już teraz!

Historia ceny FRIC (FRIC) Analiza historii ceny FRIC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FRIC już teraz!

Prognoza ceny FRIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRIC? Nasza strona z prognozami cen FRIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRIC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!