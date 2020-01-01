Tokenomika Fly Trade (FLY) Odkryj kluczowe informacje o Fly Trade (FLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fly Trade (FLY) Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Oficjalna strona internetowa: https://www.fly.trade/ Biała księga: https://docs.fly.trade/ Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Kup FLY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fly Trade (FLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fly Trade (FLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 837.60K $ 837.60K $ 837.60K Całkowita podaż: $ 99.32M $ 99.32M $ 99.32M Podaż w obiegu: $ 13.35M $ 13.35M $ 13.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.63M $ 8.63M $ 8.63M Historyczne maksimum: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 Historyczne minimum: $ 0.06398745036854402 $ 0.06398745036854402 $ 0.06398745036854402 Aktualna cena: $ 0.06274 $ 0.06274 $ 0.06274 Dowiedz się więcej o cenie Fly Trade (FLY)

Tokenomika Fly Trade (FLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fly Trade (FLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLY tokenomikę, poznaj cenę tokena FLYna żywo!

Jak kupić FLY Chcesz dodać Fly Trade (FLY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FLY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FLY na MEXC już teraz!

Historia ceny Fly Trade (FLY) Analiza historii ceny FLY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLY już teraz!

Prognoza ceny FLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLY? Nasza strona z prognozami cen FLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLY już teraz!

