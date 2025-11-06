Prognoza ceny Figma (FIGON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Figma na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FIGON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Figma % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $47.86 $47.86 $47.86 +4.22% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Figma na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Figma (FIGON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Figma może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 47.86. Prognoza ceny Figma (FIGON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Figma może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 50.253. Prognoza ceny Figma (FIGON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FIGON na 2027 rok wyniesie $ 52.7656 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Figma (FIGON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FIGON na 2028 rok wyniesie $ 55.4039 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Figma (FIGON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FIGON w 2029 roku wyniesie $ 58.1741 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Figma (FIGON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FIGON w 2030 roku wyniesie $ 61.0828 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Figma (FIGON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Figma może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 99.4975. Prognoza ceny Figma (FIGON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Figma może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 162.0709. Rok Cena Wzrost 2025 $ 47.86 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 48.0566 0.41% Prognoza ceny Figma (FIGON) na dziś Przewidywana cena dla FIGON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $47.86 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Figma (FIGON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FIGON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $47.8665 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Figma (FIGON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FIGON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $47.9058 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Figma (FIGON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FIGON wynosi $48.0566 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Figma Aktualna cena $ 47.86$ 47.86 $ 47.86 Zmiana ceny (24H) +4.22% Kapitalizacja rynkowa $ 398.18K$ 398.18K $ 398.18K Podaż w obiegu 8.32K 8.32K 8.32K Wolumen (24H) $ 70.35K$ 70.35K $ 70.35K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FIGON to $ 47.86. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +4.22%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 70.35K. Ponadto FIGON ma podaż w obiegu wynoszącą 8.32K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 398.18K. Zobacz na żywo cenę FIGON

Historyczna cena Figma Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Figma, cena Figma wynosi 47.88USD. Podaż w obiegu Figma (FIGON) wynosi 0.00 FIGON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $398.18K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.04% $ 1.8900 $ 48.36 $ 43.69

7 D -0.06% $ -3.1700 $ 55.46 $ 43.69

30 Dni -0.19% $ -11.57 $ 71.93 $ 43.69 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Figma zanotował zmianę ceny o $1.8900 , co stanowi 0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Figma osiągnął maksimum na poziomie $55.46 i minimum na poziomie $43.69 . Zanotowano zmianę ceny o -0.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FIGON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Figma o -0.19% , co odpowiada około $-11.57 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FIGON. Sprawdź pełną historię cen Figma, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen FIGON

Jak działa moduł przewidywania ceny Figma (FIGON)? Moduł predykcji ceny Figma to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FIGON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Figma na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FIGON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Figma. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FIGON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FIGON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Figma.

Dlaczego prognoaza ceny FIGON jest ważna?

Prognozy cen FIGON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w FIGON? Według Twoich prognoz FIGON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny FIGON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Figma (FIGON), przewidywana cena FIGON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 FIGON w 2026 roku? Cena 1 Figma (FIGON) wynosi dziś $47.86 . Według powyższego modułu prognoz FIGON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena FIGON w 2027 roku? Figma (FIGON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FIGON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FIGON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Figma (FIGON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FIGON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Figma (FIGON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 FIGON w 2030 roku? Cena 1 Figma (FIGON) wynosi dziś $47.86 . Według powyższego modułu prognoz FIGON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny FIGON na 2040 rok? Figma (FIGON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FIGON do 2040 roku.