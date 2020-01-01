Tokenomika Harvest Finance (FARM) Odkryj kluczowe informacje o Harvest Finance (FARM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Harvest Finance (FARM) Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. Oficjalna strona internetowa: https://harvest.finance/ Biała księga: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D

Tokenomika i analiza cenowa Harvest Finance (FARM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Harvest Finance (FARM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.81M $ 17.81M $ 17.81M Całkowita podaż: $ 690.42K $ 690.42K $ 690.42K Podaż w obiegu: $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.30M $ 18.30M $ 18.30M Historyczne maksimum: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 Historyczne minimum: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 Aktualna cena: $ 26.5 $ 26.5 $ 26.5 Dowiedz się więcej o cenie Harvest Finance (FARM)

Tokenomika Harvest Finance (FARM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Harvest Finance (FARM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FARM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FARM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFARM tokenomikę, poznaj cenę tokena FARMna żywo!

Jak kupić FARM Chcesz dodać Harvest Finance (FARM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FARM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FARM na MEXC już teraz!

Historia ceny Harvest Finance (FARM) Analiza historii ceny FARM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FARM już teraz!

Prognoza ceny FARM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FARM? Nasza strona z prognozami cen FARM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FARM już teraz!

