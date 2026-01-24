Aktualna cena FAFO wynosi 0.00012142 USD. Kapitalizacja rynkowa FAFO to -- USD. Śledź aktualizacje cen FAFO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!Aktualna cena FAFO wynosi 0.00012142 USD. Kapitalizacja rynkowa FAFO to -- USD. Śledź aktualizacje cen FAFO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!
Cena bieżąca FAFO (FAFO) wynosi dziś $ 0.00012142, z 5.08% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji FAFO na USD wynosi $ 0.00012142 za FAFO.
FAFO zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi --, przy podaży w obiegu -- FAFO. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FAFO oscylował między $ 0.00009574 (minimum) a $ 0.00014915 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi --, podczas gdy historyczne minimum to --.
W krótkim terminie FAFO przesunął się o +0.72% w ciągu ostatniej godziny i o +67.70% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 52.58K.
Informacje rynkowe o FAFO (FAFO)
$ 52.58K
$ 52.58K
$ 0.00
$ 0.00
SOL
Obecna kapitalizacja rynkowa FAFO wynosi --, przy $ 52.58K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FAFO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.
Historia ceny FAFO w USD
24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00009574
$ 0.00009574
Minimum 24h
$ 0.00014915
$ 0.00014915
Maksimum 24h
$ 0.00009574
$ 0.00009574
$ 0.00014915
$ 0.00014915
+0.72%
+5.08%
+67.70%
+67.70%
Historia ceny FAFO (FAFO) – USD
Śledź zmiany ceny FAFO dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
Okres
Zmień (USD)
Zmień (%)
Dzisiaj
$ +0.0000058738
+5.08%
30 Dni
$ -0.00087858
-87.86%
60 dni
$ -0.00087858
-87.86%
90 dni
$ -0.00087858
-87.86%
Dzisiejsza zmiana ceny FAFO
DziśFAFO odnotował zmianę $ +0.0000058738 (+5.08%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
30-dniowa zmiana ceny FAFO
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00087858 (-87.86%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
60-dniowa zmiana ceny FAFO
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FAFO o $ -0.00087858(-87.86%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
90-dniowa zmiana ceny FAFO
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00087858 (-87.86%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe FAFO (FAFO)?
Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen FAFO, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.
Jakie czynniki wpływają na cenę FAFO?
Ceny tokenów FAFO są wpływane przez kilka kluczowych czynników:
1. Nastroje rynkowe i zaangażowanie społeczności 2. Wolumen handlowy i płynność na giełdach 3. Hype w mediach społecznościowych i kampanie marketingowe wiralne 4. Ogólne trendy na rynku kryptowalut 5. Przydatność tokena oraz przypadki jego wykorzystania w ekosystemie 6. Dynamika podaży i popytu 7. Ruchy wielkich inwestorów i duże transakcje 8. Wiadomości regulacyjne wpływające na monety memowe 9. Ogłoszenia o partnerstwach 10. Wzory analizy technicznej
Jako token memowy, FAFO jest szczególnie wrażliwy na nastroje społeczne i spekulacyjny handel, a nie na fundamentalne propozycje wartości.
Dlaczego ludzie chcą znać dzisiejszą cenę FAFO?
Ludzie chcą znać cenę FAFO dzisiaj z kilku ważnych powodów: decyzje dotyczące handlu, śledzenie portfela, timing rynkowy, obliczanie zysków i strat oraz planowanie inwestycyjne. Ceny w czasie rzeczywistym pomagają traderom identyfikować punkty wejścia/wyjścia, oceniać zmienność i skutecznie zarządzać ryzykiem.
Przewidywana cena FAFO
Prognoza ceny FAFO (FAFO) na 2030 r. (za 4 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FAFO w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny FAFO (FAFO) na rok 2040 (za 14 lat)
W 2040 cena FAFO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.
Narzędzia MEXC Aby uzyskać prognozy scenariuszy w czasie rzeczywistym i bardziej spersonalizowane analizy, użytkownicy mogą skorzystać z narzędzia do prognozowania cen MEXC oraz AI Market Insights.
Zastrzeżenie: Scenariusze te mają charakter ilustracyjny i edukacyjny; ceny kryptowalut są niestabilne. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić własne badania (DYOR). Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie FAFO w latach 2026–2027? Odwiedź naszą stronę Prognoza ceny, aby zapoznać się z prognozami cen FAFO na lata 2026–2027, klikając Prognoza ceny FAFO.
Jak kupować i inwestować w FAFO
Gotowy na zakupy FAFO? Zakup FAFO na MEXC jest szybki i przyjazny dla początkujących. Po dokonaniu pierwszego zakupu możesz natychmiast rozpocząć handel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym poradnikiem zakupu FAFO. Poniżej znajdziesz krótki 5-etapowy skrót, który pomoże Ci rozpocząć proces zakupu FAFO (FAFO).
Krok 1
Załóż konto i przeprowadź KYC
Najpierw załóż konto i przeprowadź KYC na MEXC. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie MEXC lub w aplikacji MEXC, używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.
Na stronie MEXC kliknij Spot na górnym pasku i wyszukaj preferowane tokeny.
Krok 4
Wybierz swoje tokeny
Dzięki dostępności ponad -- tokenów, możesz z łatwością kupić Bitcoina, Ethereum i popularne tokeny.
Krok 5
Dokończ zakup
Wpisz liczbę tokenów lub równowartość w Twojej lokalnej walucie. Kliknij przycisk Kup, a FAFO zostaną natychmiast przelane do Twojego portfela.
Co można zrobić z FAFO
Posiadanie FAFO pozwala na więcej niż samo przechowywanie. Możesz handlować BTC na setkach rynków, zarabiać pasywne nagrody dzięki Elastycznemu stakowaniu i produktach oszczędnościowych, lub wykorzystać profesjonalne narzędzia handlowe, aby pomnażać swoje aktywa. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalnym, doświadczonym inwestorem, MEXC ułatwia maksymalizację potencjału kryptowalut. Poniżej przedstawiamy cztery najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie Bitcoin
Poznaj rynek spot MEXC
Handluj ponad 2,800 tokenami z bardzo niskimi opłatami.
Handel kontraktami futures
Handluj z dźwignią do 500x i wysoką płynnością.
MEXC Launchpool
Stakuj tokeny i zdobywaj niesamowite airdropy.
MEXC Pre-Market
Kupuj i sprzedawaj nowe tokeny, zanim zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu.
Handel z wyjątkowo niskimi opłatami na MEXC
Kupowanie FAFO (FAFO) na MEXC oznacza większą wartość za Twoje pieniądze. Jako jedna z platform kryptowalutowych o najniższych opłatach na rynku, MEXC pomaga obniżyć koszty już od pierwszej transakcji.
Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące FAFO
Ile będzie wart 1 FAFO w 2030 roku?
Jeśli wzrost FAFO wynosiłby 5% rocznie, szacowana wartość mogłaby osiągnąć około $-- do 2027 roku, $-- do 2030 roku, -- do 2035 roku i $-- do 2040 roku. Liczby te ilustrują scenariusz stałego wzrostu, choć rzeczywiste przyszłe ceny będą zależeć od przyjęcia na rynku, zmian regulacyjnych i warunków makroekonomicznych. Pełną tabelę projekcji z dokładną analizą potencjalnych cen FAFO i oczekiwanego ROI dla poszczególnych lat znajdziesz poniżej.
Ile FAFO wart jest dzisiaj?
Dzisiejsza cena FAFO to $ 0.00012142. Sprawdź naszą sekcję Historii Cen, aby poznać historię cen z dzisiaj, ostatnich 30, 60 i 90 dni.
Czy FAFO to nadal dobra inwestycja?
FAFO pozostaje aktywnie handlowaną kryptowalutą z ciągłym udziałem w rynku i rozwojem ekosystemu. Jednak inwestycje w kryptowaluty, takie jak inwestowanie w FAFO, są z natury zmienne i powinny odpowiadać Twojej osobistej tolerancji ryzyka. Zawsze przeprowadzaj niezależne badania (DYOR) i uwzględniaj warunki rynkowe przed podjęciem decyzji finansowych i inwestycji.
Jaki jest dzienny wolumen obrotu FAFO?
Na MXEXC w ciągu 24 godzin wymieniono FAFO o wartości --.
Jaka jest aktualna cena FAFO?
Cena FAFO na żywo jest aktualizowana w czasie rzeczywistym na podstawie globalnej aktywności handlowej na głównych giełdach, w tym MEXC. Ceny rynkowe zmieniają się nieustannie ze względu na wahania płynności, wolumenu obrotu i ogólnego sentymentu. Aby zobaczyć najnowszą cenę FAFO w preferowanej walucie, odwiedź Cena FAFO, gdzie znajdziesz więcej informacji.
Co wpływa na cenę FAFO?
Cena FAFO jest uzależniona od kilku kluczowych czynników, w tym ogólnych nastrojów rynkowych, wolumenu obrotu, rozwoju technologicznego oraz trendów w adopcji przez użytkowników. Szersze warunki makroekonomiczne, takie jak zmiany stóp procentowych, cykle płynności i sygnały regulacyjne, również odgrywają istotną rolę w kształtowaniu cen.
Aby być na bieżąco z rynkowymi zmianami i aktualizacjami projektów, odwiedź MEXC News, gdzie znajdziesz najnowsze analizy i informacje o kryptowalutach.
Który token ma najwyższy wolumen obrotu na MEXC?
Poniżej znajdują się najpopularniejsze tokeny na MEXC według 24-godzinnego wolumenu obrotu. Ceny i wydajność są stale aktualizowane w oparciu o dane rynkowe na żywo.
Najpopularniejsze token
Cena
Zmiana
BTC
89,459.37
-0.32%
ETH
2,955.02
+0.07%
USDC
1.0012
+0.02%
SOL
127.1
-0.62%
XMR
518.16
-0.61%
Jak złożyć zlecenie stop-loss lub take-profit FAFO na MEXC?
MEXC obsługuje zlecenia stop-loss i take-profit, które pomagają automatycznie zarządzać ryzykiem.
1. Przejdź do sekcji handlu Spot lub Futures i wybierz parę FAFO/USDT.
2. Wybierz „Stop-Limit” lub „Zlecenie warunkowe” z menu typu zlecenia.
3. Ustaw cenę aktywacji (poziom, który aktywuje zlecenie) i cenę wykonania (cenę, po której zlecenie zostanie zrealizowane).
4. Potwierdź szczegóły zlecenia i prześlij je.
Twoje zlecenie stop-loss zostanie aktywowane, jeśli cena FAFO spadnie w stosunku do Twojej pozycji, podczas gdy zlecenie take-profit zostanie zrealizowane automatycznie, gdy osiągnie docelowy poziom zysku.
Szczegółowe przykłady i samouczki znajdziesz w przewodniku po handlu spot MEXC
Czy cena FAFO wzrośnie w tym roku?
Cena FAFO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź FAFO (FAFO) prognozę ceny, aby uzyskać bardziej dogłębną analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku.
Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.