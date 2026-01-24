GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFuturesGOLDEarnCentrum Wydarzeń
Więcej
Aktualna cena FAFO wynosi 0.00012142 USD. Kapitalizacja rynkowa FAFO to -- USD. Śledź aktualizacje cen FAFO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!Aktualna cena FAFO wynosi 0.00012142 USD. Kapitalizacja rynkowa FAFO to -- USD. Śledź aktualizacje cen FAFO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!

Więcej informacji o FAFO

Informacje o cenie FAFO

Czym jest FAFO

Tokenomika FAFO

Prognoza cen FAFO

Historia FAFO

Przewodnik zakupowy FAFO

Przelicznik FAFO-fiat

FAFO na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FAFO

Cena FAFO(FAFO)

Aktualna cena 1 FAFO do USD:

$0.0001215
$0.0001215$0.0001215
+5.08%1D
USD
FAFO (FAFO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-24 22:30:59 (UTC+8)

Cena FAFO na dziś

Cena bieżąca FAFO (FAFO) wynosi dziś $ 0.00012142, z 5.08% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji FAFO na USD wynosi $ 0.00012142 za FAFO.

FAFO zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi --, przy podaży w obiegu -- FAFO. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FAFO oscylował między $ 0.00009574 (minimum) a $ 0.00014915 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi --, podczas gdy historyczne minimum to --.

W krótkim terminie FAFO przesunął się o +0.72% w ciągu ostatniej godziny i o +67.70% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 52.58K.

Informacje rynkowe o FAFO (FAFO)

--
----

$ 52.58K
$ 52.58K$ 52.58K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa FAFO wynosi --, przy $ 52.58K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FAFO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny FAFO w USD

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00009574
$ 0.00009574$ 0.00009574
Minimum 24h
$ 0.00014915
$ 0.00014915$ 0.00014915
Maksimum 24h

$ 0.00009574
$ 0.00009574$ 0.00009574

$ 0.00014915
$ 0.00014915$ 0.00014915

--
----

--
----

+0.72%

+5.08%

+67.70%

+67.70%

Historia ceny FAFO (FAFO) – USD

Śledź zmiany ceny FAFO dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000058738+5.08%
30 Dni$ -0.00087858-87.86%
60 dni$ -0.00087858-87.86%
90 dni$ -0.00087858-87.86%
Dzisiejsza zmiana ceny FAFO

DziśFAFO odnotował zmianę $ +0.0000058738 (+5.08%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny FAFO

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00087858 (-87.86%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny FAFO

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FAFO o $ -0.00087858(-87.86%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny FAFO

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00087858 (-87.86%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe FAFO (FAFO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen FAFO.

Analiza AI dla FAFO

Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen FAFO, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.

Jakie czynniki wpływają na cenę FAFO?

Ceny tokenów FAFO są wpływane przez kilka kluczowych czynników:

1. Nastroje rynkowe i zaangażowanie społeczności
2. Wolumen handlowy i płynność na giełdach
3. Hype w mediach społecznościowych i kampanie marketingowe wiralne
4. Ogólne trendy na rynku kryptowalut
5. Przydatność tokena oraz przypadki jego wykorzystania w ekosystemie
6. Dynamika podaży i popytu
7. Ruchy wielkich inwestorów i duże transakcje
8. Wiadomości regulacyjne wpływające na monety memowe
9. Ogłoszenia o partnerstwach
10. Wzory analizy technicznej

Jako token memowy, FAFO jest szczególnie wrażliwy na nastroje społeczne i spekulacyjny handel, a nie na fundamentalne propozycje wartości.

Dlaczego ludzie chcą znać dzisiejszą cenę FAFO?

Ludzie chcą znać cenę FAFO dzisiaj z kilku ważnych powodów: decyzje dotyczące handlu, śledzenie portfela, timing rynkowy, obliczanie zysków i strat oraz planowanie inwestycyjne. Ceny w czasie rzeczywistym pomagają traderom identyfikować punkty wejścia/wyjścia, oceniać zmienność i skutecznie zarządzać ryzykiem.

Przewidywana cena FAFO

Prognoza ceny FAFO (FAFO) na 2030 r. (za 4 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FAFO w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny FAFO (FAFO) na rok 2040 (za 14 lat)

W 2040 cena FAFO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.

Narzędzia MEXC
Aby uzyskać prognozy scenariuszy w czasie rzeczywistym i bardziej spersonalizowane analizy, użytkownicy mogą skorzystać z narzędzia do prognozowania cen MEXC oraz AI Market Insights.
Zastrzeżenie: Scenariusze te mają charakter ilustracyjny i edukacyjny; ceny kryptowalut są niestabilne. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić własne badania (DYOR).
Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie FAFO w latach 2026–2027? Odwiedź naszą stronę Prognoza ceny, aby zapoznać się z prognozami cen FAFO na lata 2026–2027, klikając Prognoza ceny FAFO.

Jak kupować i inwestować w FAFO

Gotowy na zakupy FAFO? Zakup FAFO na MEXC jest szybki i przyjazny dla początkujących. Po dokonaniu pierwszego zakupu możesz natychmiast rozpocząć handel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym poradnikiem zakupu FAFO. Poniżej znajdziesz krótki 5-etapowy skrót, który pomoże Ci rozpocząć proces zakupu FAFO (FAFO).

Krok 1

Załóż konto i przeprowadź KYC

Najpierw załóż konto i przeprowadź KYC na MEXC. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie MEXC lub w aplikacji MEXC, używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.
Krok 2

Dodaj USDT, USDC lub USDE do swojego portfela

USDT, USDC i USDE ułatwiają handel na MEXC. USDT, USDC i USDE można kupić za pośrednictwem przelewu bankowego, transakcji OTC lub P2P.
Krok 3

Przejdź do strony handlu spot

Na stronie MEXC kliknij Spot na górnym pasku i wyszukaj preferowane tokeny.
Krok 4

Wybierz swoje tokeny

Dzięki dostępności ponad -- tokenów, możesz z łatwością kupić Bitcoina, Ethereum i popularne tokeny.
Krok 5

Dokończ zakup

Wpisz liczbę tokenów lub równowartość w Twojej lokalnej walucie. Kliknij przycisk Kup, a FAFO zostaną natychmiast przelane do Twojego portfela.
Jak kupić FAFO (FAFO) - przewodnik

Co można zrobić z FAFO

Posiadanie FAFO pozwala na więcej niż samo przechowywanie. Możesz handlować BTC na setkach rynków, zarabiać pasywne nagrody dzięki Elastycznemu stakowaniu i produktach oszczędnościowych, lub wykorzystać profesjonalne narzędzia handlowe, aby pomnażać swoje aktywa. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalnym, doświadczonym inwestorem, MEXC ułatwia maksymalizację potencjału kryptowalut. Poniżej przedstawiamy cztery najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie Bitcoin

  • Poznaj rynek spot MEXC

    Poznaj rynek spot MEXC

    Handluj ponad 2,800 tokenami z bardzo niskimi opłatami.

    Handel kontraktami futures

    Handel kontraktami futures

    Handluj z dźwignią do 500x i wysoką płynnością.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stakuj tokeny i zdobywaj niesamowite airdropy.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Kupuj i sprzedawaj nowe tokeny, zanim zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu.

Handel z wyjątkowo niskimi opłatami na MEXC

Kupowanie FAFO (FAFO) na MEXC oznacza większą wartość za Twoje pieniądze. Jako jedna z platform kryptowalutowych o najniższych opłatach na rynku, MEXC pomaga obniżyć koszty już od pierwszej transakcji.

Opłaty za transakcje spot:
--
Maker
--
Taker
Opłaty za transakcje futures:
--
Maker
--
Taker

Sprawdź konkurencyjne opłaty transakcyjne MEXC

Ponadto możesz handlować wybranymi tokenami spot całkowicie bez opłat dzięki Zero Fee Fest od MEXC.

Zasoby FAFO

Aby lepiej zrozumieć FAFO, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące FAFO

Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-24 22:30:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FAFO (FAFO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
01-22 19:16:51Aktualności branżowe
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Aktualności branżowe
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Aktualności branżowe
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Aktualności branżowe
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Aktualności branżowe
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Aktualności branżowe
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

FAFO Najświeższe informacje

Japoński szok obligacyjny uderza w rynek kryptowalut

Japoński szok obligacyjny uderza w rynek kryptowalut

December 2, 2025
Bitcoin i supercykl 2025: kapitulacja czy początek hossy?

Bitcoin i supercykl 2025: kapitulacja czy początek hossy?

December 2, 2025
Dane USA i ich wpływ na Bitcoina w grudniu 2025

Dane USA i ich wpływ na Bitcoina w grudniu 2025

December 2, 2025
Zobacz więcej

Dowiedz się więcej o FAFO

FAFO USDT (handel kontraktami futures)

Długie lub krótkie pozycje FAFO z dźwignią. Odkryj handel kontraktami futures FAFO USDT na MEXC i wykorzystaj wahania rynkowe.

Handluj FAFO (FAFO) na MEXC

Przeglądaj rynki spot i kontraktów futures, sprawdzaj aktualne ceny FAFO, wolumen i handluj bezpośrednio.

Pary
Cena
Zmiana 24H
Wolumen 24H
FAFO/USDT
$0.0001215
$0.0001215$0.0001215
+5.12%
0.00% (USDT)

Więcej kryptowalut do odkrycia

Najlepsze kryptowaluty z danymi rynkowymi dostępnymi na MEXC

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

SagaPop

SagaPop

SGP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CrypstocksAI

CrypstocksAI

MVP

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Traleos

Traleos

TAL

$4.7974
$4.7974$4.7974

+1,818.96%

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.01742
$0.01742$0.01742

+11.09%

DisclaimerCoin

DisclaimerCoin

DONT

$0.00002153
$0.00002153$0.00002153

-56.78%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Traleos

Traleos

TAL

$4.7974
$4.7974$4.7974

+1,818.96%

MecoFun

MecoFun

MECO

$0.00020584
$0.00020584$0.00020584

+1,466.51%

Nietzschean Penguin

Nietzschean Penguin

PENGUIN

$0.094900
$0.094900$0.094900

+534.65%

DreamCraft

DreamCraft

DREAMCRAFT

$0.0000000001600
$0.0000000001600$0.0000000001600

+88.67%

Enso

Enso

ENSO

$1.3626
$1.3626$1.3626

+83.29%

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator FAFO do USD

Kwota

FAFO
FAFO
USD
USD

1 FAFO = 0.00012142 USD