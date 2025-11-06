GiełdaDEX+
Aktualna cena Exotic Markets to 0.5378 USD. Śledź aktualizacje cen EXO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EXO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EXO

Informacje o cenie EXO

Czym jest EXO

Tokenomika EXO

Prognoza cen EXO

Historia EXO

Przewodnik zakupowy EXO

Przelicznik EXO-fiat

EXO na spot

USDT-M Futures EXO

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Exotic Markets

Cena Exotic Markets(EXO)

Aktualna cena 1 EXO do USD:

$0.5378
-1.06%1D
USD
Exotic Markets (EXO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:35:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Exotic Markets (EXO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.5141
Minimum 24h
$ 0.5841
Maksimum 24h

$ 0.5141
$ 0.5841
--
--
+0.24%

-1.06%

-38.19%

-38.19%

Aktualna cena Exotic Markets (EXO) wynosi $ 0.5378. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EXO wahał się między $ 0.5141 a $ 0.5841, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EXO w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EXO zmieniły się o +0.24% w ciągu ostatniej godziny, o -1.06% w ciągu 24 godzin i o -38.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 56.23K
$ 56.23K$ 56.23K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Exotic Markets wynosi --, przy $ 56.23K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EXO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Exotic Markets (EXO) – USD

Śledź zmiany ceny Exotic Markets dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.005762-1.06%
30 Dni$ -2.6852-83.32%
60 dni$ -4.4622-89.25%
90 dni$ -4.4622-89.25%
Dzisiejsza zmiana ceny Exotic Markets

DziśEXO odnotował zmianę $ -0.005762 (-1.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Exotic Markets

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -2.6852 (-83.32%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Exotic Markets

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę EXO o $ -4.4622(-89.25%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Exotic Markets

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -4.4622 (-89.25%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Exotic Markets (EXO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Exotic Markets.

Co to jest Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Exotic Markets. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu EXO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Exotic Markets na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Exotic Markets będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Exotic Markets (w USD)

Jaka będzie wartość Exotic Markets (EXO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Exotic Markets (EXO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Exotic Markets.

Sprawdź teraz prognozę ceny Exotic Markets!

Tokenomika Exotic Markets (EXO)

Zrozumienie tokenomiki Exotic Markets (EXO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EXOjuż teraz!

Jak kupić Exotic Markets (EXO)

Szukasz jak kupić Exotic Markets? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Exotic Markets na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

EXO na lokalne waluty

1 Exotic Markets(EXO) do VND
14,152.207
1 Exotic Markets(EXO) do AUD
A$0.822834
1 Exotic Markets(EXO) do GBP
0.408728
1 Exotic Markets(EXO) do EUR
0.462508
1 Exotic Markets(EXO) do USD
$0.5378
1 Exotic Markets(EXO) do MYR
RM2.248004
1 Exotic Markets(EXO) do TRY
22.646758
1 Exotic Markets(EXO) do JPY
¥82.2834
1 Exotic Markets(EXO) do ARS
ARS$780.546786
1 Exotic Markets(EXO) do RUB
43.75003
1 Exotic Markets(EXO) do INR
47.62219
1 Exotic Markets(EXO) do IDR
Rp8,963.329748
1 Exotic Markets(EXO) do PHP
31.59575
1 Exotic Markets(EXO) do EGP
￡E.25.497098
1 Exotic Markets(EXO) do BRL
R$2.87723
1 Exotic Markets(EXO) do CAD
C$0.758298
1 Exotic Markets(EXO) do BDT
65.536308
1 Exotic Markets(EXO) do NGN
776.0454
1 Exotic Markets(EXO) do COP
$2,068.45947
1 Exotic Markets(EXO) do ZAR
R.9.379232
1 Exotic Markets(EXO) do UAH
22.619868
1 Exotic Markets(EXO) do TZS
T.Sh.1,321.3746
1 Exotic Markets(EXO) do VES
Bs119.9294
1 Exotic Markets(EXO) do CLP
$507.6832
1 Exotic Markets(EXO) do PKR
Rs152.003792
1 Exotic Markets(EXO) do KZT
282.457938
1 Exotic Markets(EXO) do THB
฿17.456988
1 Exotic Markets(EXO) do TWD
NT$16.61802
1 Exotic Markets(EXO) do AED
د.إ1.973726
1 Exotic Markets(EXO) do CHF
Fr0.43024
1 Exotic Markets(EXO) do HKD
HK$4.178706
1 Exotic Markets(EXO) do AMD
֏205.73539
1 Exotic Markets(EXO) do MAD
.د.م5.006918
1 Exotic Markets(EXO) do MXN
$10.00308
1 Exotic Markets(EXO) do SAR
ريال2.01675
1 Exotic Markets(EXO) do ETB
Br82.455496
1 Exotic Markets(EXO) do KES
KSh69.505272
1 Exotic Markets(EXO) do JOD
د.أ0.3813002
1 Exotic Markets(EXO) do PLN
1.984482
1 Exotic Markets(EXO) do RON
лв2.371698
1 Exotic Markets(EXO) do SEK
kr5.13599
1 Exotic Markets(EXO) do BGN
лв0.91426
1 Exotic Markets(EXO) do HUF
Ft180.829872
1 Exotic Markets(EXO) do CZK
11.390604
1 Exotic Markets(EXO) do KWD
د.ك0.1651046
1 Exotic Markets(EXO) do ILS
1.74785
1 Exotic Markets(EXO) do BOB
Bs3.71082
1 Exotic Markets(EXO) do AZN
0.91426
1 Exotic Markets(EXO) do TJS
SM4.97465
1 Exotic Markets(EXO) do GEL
1.457438
1 Exotic Markets(EXO) do AOA
Kz492.49035
1 Exotic Markets(EXO) do BHD
.د.ب0.2022128
1 Exotic Markets(EXO) do BMD
$0.5378
1 Exotic Markets(EXO) do DKK
kr3.484944
1 Exotic Markets(EXO) do HNL
L14.176408
1 Exotic Markets(EXO) do MUR
24.749556
1 Exotic Markets(EXO) do NAD
$9.35772
1 Exotic Markets(EXO) do NOK
kr5.48556
1 Exotic Markets(EXO) do NZD
$0.946528
1 Exotic Markets(EXO) do PAB
B/.0.5378
1 Exotic Markets(EXO) do PGK
K2.28565
1 Exotic Markets(EXO) do QAR
ر.ق1.957592
1 Exotic Markets(EXO) do RSD
дин.54.791064
1 Exotic Markets(EXO) do UZS
soʻm6,402.379928
1 Exotic Markets(EXO) do ALL
L45.196712
1 Exotic Markets(EXO) do ANG
ƒ0.962662
1 Exotic Markets(EXO) do AWG
ƒ0.96804
1 Exotic Markets(EXO) do BBD
$1.0756
1 Exotic Markets(EXO) do BAM
KM0.91426
1 Exotic Markets(EXO) do BIF
Fr1,585.9722
1 Exotic Markets(EXO) do BND
$0.69914
1 Exotic Markets(EXO) do BSD
$0.5378
1 Exotic Markets(EXO) do JMD
$86.55891
1 Exotic Markets(EXO) do KHR
2,159.837068
1 Exotic Markets(EXO) do KMF
Fr229.1028
1 Exotic Markets(EXO) do LAK
11,691.304114
1 Exotic Markets(EXO) do LKR
රු163.808502
1 Exotic Markets(EXO) do MDL
L9.16949
1 Exotic Markets(EXO) do MGA
Ar2,422.5201
1 Exotic Markets(EXO) do MOP
P4.3024
1 Exotic Markets(EXO) do MVR
8.28212
1 Exotic Markets(EXO) do MWK
MK933.679958
1 Exotic Markets(EXO) do MZN
MT34.39231
1 Exotic Markets(EXO) do NPR
रु76.335332
1 Exotic Markets(EXO) do PYG
3,814.0776
1 Exotic Markets(EXO) do RWF
Fr781.4234
1 Exotic Markets(EXO) do SBD
$4.420716
1 Exotic Markets(EXO) do SCR
7.373238
1 Exotic Markets(EXO) do SRD
$20.73219
1 Exotic Markets(EXO) do SVC
$4.700372
1 Exotic Markets(EXO) do SZL
L9.389988
1 Exotic Markets(EXO) do TMT
m1.8823
1 Exotic Markets(EXO) do TND
د.ت1.5935014
1 Exotic Markets(EXO) do TTD
$3.640906
1 Exotic Markets(EXO) do UGX
Sh1,880.1488
1 Exotic Markets(EXO) do XAF
Fr306.546
1 Exotic Markets(EXO) do XCD
$1.45206
1 Exotic Markets(EXO) do XOF
Fr306.546
1 Exotic Markets(EXO) do XPF
Fr55.3934
1 Exotic Markets(EXO) do BWP
P7.254922
1 Exotic Markets(EXO) do BZD
$1.080978
1 Exotic Markets(EXO) do CVE
$51.687958
1 Exotic Markets(EXO) do DJF
Fr95.1906
1 Exotic Markets(EXO) do DOP
$34.516004
1 Exotic Markets(EXO) do DZD
د.ج70.306594
1 Exotic Markets(EXO) do FJD
$1.226184
1 Exotic Markets(EXO) do GNF
Fr4,676.171
1 Exotic Markets(EXO) do GTQ
Q4.119548
1 Exotic Markets(EXO) do GYD
$112.486248
1 Exotic Markets(EXO) do ISK
kr68.3006

Zasoby Exotic Markets

Aby lepiej zrozumieć Exotic Markets, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Exotic Markets

Jaka jest dziś wartość Exotic Markets (EXO)?
Aktualna cena EXO w USD wynosi 0.5378USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EXO do USD?
Aktualna cena EXO w USD wynosi $ 0.5378. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Exotic Markets?
Kapitalizacja rynkowa dla EXO wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EXO w obiegu?
W obiegu EXO znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EXO?
EXO osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EXO?
EXO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu EXO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EXO wynosi $ 56.23K USD.
Czy w tym roku EXO pójdzie wyżej?
EXO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EXO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Exotic Markets (EXO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator EXO do USD

Kwota

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 0.5377 USD

Handluj EXO

EXO/USDT
$0.5378
$0.5378$0.5378
-1.11%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

