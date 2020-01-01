Tokenomika Devomon (EVO) Odkryj kluczowe informacje o Devomon (EVO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Devomon (EVO) Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds. Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds. Oficjalna strona internetowa: https://www.devomon.io Biała księga: https://whitepaper.devomon.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba Kup EVO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Devomon (EVO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Devomon (EVO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 637.60K $ 637.60K $ 637.60K Historyczne maksimum: $ 0.027877 $ 0.027877 $ 0.027877 Historyczne minimum: $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 Aktualna cena: $ 0.0001594 $ 0.0001594 $ 0.0001594 Dowiedz się więcej o cenie Devomon (EVO)

Tokenomika Devomon (EVO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Devomon (EVO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EVO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EVO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEVO tokenomikę, poznaj cenę tokena EVOna żywo!

Jak kupić EVO Chcesz dodać Devomon (EVO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EVO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EVO na MEXC już teraz!

Historia ceny Devomon (EVO) Analiza historii ceny EVO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EVO już teraz!

Prognoza ceny EVO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EVO? Nasza strona z prognozami cen EVO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EVO już teraz!

