Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Yooldo Games % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.20993 $0.20993 $0.20993 -9.69% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Yooldo Games na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Yooldo Games może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.20993. Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Yooldo Games może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.220426. Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ESPORTS na 2027 rok wyniesie $ 0.231447 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ESPORTS na 2028 rok wyniesie $ 0.243020 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ESPORTS w 2029 roku wyniesie $ 0.255171 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ESPORTS w 2030 roku wyniesie $ 0.267929 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Yooldo Games może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.436429. Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Yooldo Games może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.710897. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.20993 0.00%

2026 $ 0.220426 5.00%

2027 $ 0.231447 10.25%

2028 $ 0.243020 15.76%

2029 $ 0.255171 21.55%

2030 $ 0.267929 27.63%

2031 $ 0.281326 34.01%

2032 $ 0.295392 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.310162 47.75%

2034 $ 0.325670 55.13%

2035 $ 0.341953 62.89%

2036 $ 0.359051 71.03%

2037 $ 0.377004 79.59%

2038 $ 0.395854 88.56%

2039 $ 0.415647 97.99%

2040 $ 0.436429 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Yooldo Games na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.20993 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.209958 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.210131 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.210792 0.41% Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na dziś Przewidywana cena dla ESPORTS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.20993 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Yooldo Games (ESPORTS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ESPORTS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.209958 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Yooldo Games (ESPORTS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ESPORTS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.210131 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Yooldo Games (ESPORTS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ESPORTS wynosi $0.210792 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Yooldo Games Aktualna cena $ 0.20993$ 0.20993 $ 0.20993 Zmiana ceny (24H) -9.69% Kapitalizacja rynkowa $ 26.51M$ 26.51M $ 26.51M Podaż w obiegu 126.35M 126.35M 126.35M Wolumen (24H) $ 257.64K$ 257.64K $ 257.64K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ESPORTS to $ 0.20993. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -9.69%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 257.64K. Ponadto ESPORTS ma podaż w obiegu wynoszącą 126.35M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 26.51M. Zobacz na żywo cenę ESPORTS

Jak kupić Yooldo Games (ESPORTS) Próbujesz kupić ESPORTS? Teraz możesz kupować ESPORTS za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Yooldo Games i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić ESPORTS teraz

Historyczna cena Yooldo Games Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Yooldo Games, cena Yooldo Games wynosi 0.20985USD. Podaż w obiegu Yooldo Games (ESPORTS) wynosi 0.00 ESPORTS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $26.51M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.08% $ -0.020239 $ 0.2362 $ 0.20507

7 D -0.00% $ -0.000579 $ 0.3 $ 0.19881

30 Dni 0.06% $ 0.011910 $ 0.3 $ 0.07393 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Yooldo Games zanotował zmianę ceny o $-0.020239 , co stanowi -0.08% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Yooldo Games osiągnął maksimum na poziomie $0.3 i minimum na poziomie $0.19881 . Zanotowano zmianę ceny o -0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ESPORTS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Yooldo Games o 0.06% , co odpowiada około $0.011910 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ESPORTS. Sprawdź pełną historię cen Yooldo Games, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ESPORTS

Jak działa moduł przewidywania ceny Yooldo Games (ESPORTS)? Moduł predykcji ceny Yooldo Games to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ESPORTS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Yooldo Games na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ESPORTS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Yooldo Games. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ESPORTS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ESPORTS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Yooldo Games.

Dlaczego prognoaza ceny ESPORTS jest ważna?

Prognozy cen ESPORTS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ESPORTS? Według Twoich prognoz ESPORTS osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ESPORTS na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Yooldo Games (ESPORTS), przewidywana cena ESPORTS osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ESPORTS w 2026 roku? Cena 1 Yooldo Games (ESPORTS) wynosi dziś $0.20993 . Według powyższego modułu prognoz ESPORTS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ESPORTS w 2027 roku? Yooldo Games (ESPORTS) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ESPORTS do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ESPORTS w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Yooldo Games (ESPORTS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ESPORTS w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Yooldo Games (ESPORTS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ESPORTS w 2030 roku? Cena 1 Yooldo Games (ESPORTS) wynosi dziś $0.20993 . Według powyższego modułu prognoz ESPORTS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ESPORTS na 2040 rok? Yooldo Games (ESPORTS) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ESPORTS do 2040 roku.