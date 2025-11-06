GiełdaDEX+
Aktualna cena Elympics to 0.002805 USD. Śledź aktualizacje cen ELP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ELP łatwo w MEXC już teraz.

Cena Elympics(ELP)

Aktualna cena 1 ELP do USD:

$0.002805
+5.68%1D
USD
Elympics (ELP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:33:23 (UTC+8)

Informacje o cenie Elympics (ELP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002647
Minimum 24h
$ 0.002825
Maksimum 24h

$ 0.002647
$ 0.002825
--
--
0.00%

+5.68%

-7.03%

-7.03%

Aktualna cena Elympics (ELP) wynosi $ 0.002805. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELP wahał się między $ 0.002647 a $ 0.002825, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELP w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELP zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.68% w ciągu 24 godzin i o -7.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Elympics (ELP)

--
$ 2.29K
$ 9.82M
--
3,500,000,000
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Elympics wynosi --, przy $ 2.29K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELP w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 3500000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.82M.

Historia ceny Elympics (ELP) – USD

Śledź zmiany ceny Elympics dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00015076+5.68%
30 Dni$ -0.000205-6.82%
60 dni$ -0.001779-38.81%
90 dni$ -0.000314-10.07%
Dzisiejsza zmiana ceny Elympics

DziśELP odnotował zmianę $ +0.00015076 (+5.68%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Elympics

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000205 (-6.82%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Elympics

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ELP o $ -0.001779(-38.81%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Elympics

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000314 (-10.07%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Elympics (ELP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Elympics.

Co to jest Elympics (ELP)

Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.

Elympics jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Elympics. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ELP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Elympics na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Elympics będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Elympics (w USD)

Jaka będzie wartość Elympics (ELP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Elympics (ELP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Elympics.

Sprawdź teraz prognozę ceny Elympics!

Tokenomika Elympics (ELP)

Zrozumienie tokenomiki Elympics (ELP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ELPjuż teraz!

Jak kupić Elympics (ELP)

Szukasz jak kupić Elympics? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Elympics na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ELP na lokalne waluty

Zasoby Elympics

Aby lepiej zrozumieć Elympics, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Elympics
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Elympics

Jaka jest dziś wartość Elympics (ELP)?
Aktualna cena ELP w USD wynosi 0.002805USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ELP do USD?
Aktualna cena ELP w USD wynosi $ 0.002805. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Elympics?
Kapitalizacja rynkowa dla ELP wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ELP w obiegu?
W obiegu ELP znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ELP?
ELP osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ELP?
ELP zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ELP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ELP wynosi $ 2.29K USD.
Czy w tym roku ELP pójdzie wyżej?
ELP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ELP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:33:23 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

