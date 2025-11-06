Prognoza ceny Elympics (ELP) (USD)

Sprawdź prognozy cen Elympics na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ELP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Elympics % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.002798 $0.002798 $0.002798 +5.42% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Elympics na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Elympics (ELP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Elympics może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002798. Prognoza ceny Elympics (ELP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Elympics może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002937. Prognoza ceny Elympics (ELP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ELP na 2027 rok wyniesie $ 0.003084 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Elympics (ELP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ELP na 2028 rok wyniesie $ 0.003239 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Elympics (ELP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ELP w 2029 roku wyniesie $ 0.003400 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Elympics (ELP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ELP w 2030 roku wyniesie $ 0.003571 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Elympics (ELP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Elympics może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005816. Prognoza ceny Elympics (ELP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Elympics może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.009475. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.002798 0.00%

2026 $ 0.002937 5.00%

2027 $ 0.003084 10.25%

2028 $ 0.003239 15.76%

2029 $ 0.003400 21.55%

2030 $ 0.003571 27.63%

2031 $ 0.003749 34.01%

2032 $ 0.003937 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.004133 47.75%

2034 $ 0.004340 55.13%

2035 $ 0.004557 62.89%

2036 $ 0.004785 71.03%

2037 $ 0.005024 79.59%

2038 $ 0.005276 88.56%

2039 $ 0.005539 97.99%

2040 $ 0.005816 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Elympics na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.002798 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.002798 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.002800 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.002809 0.41% Prognoza ceny Elympics (ELP) na dziś Przewidywana cena dla ELP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002798 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Elympics (ELP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ELP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002798 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Elympics (ELP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ELP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002800 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Elympics (ELP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ELP wynosi $0.002809 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Elympics Aktualna cena $ 0.002798$ 0.002798 $ 0.002798 Zmiana ceny (24H) +5.42% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 899.11$ 899.11 $ 899.11 Wolumen (24H) +899.11% Najnowsza cena ELP to $ 0.002798. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +5.42%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 899.11. Ponadto ELP ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę ELP

Historyczna cena Elympics Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Elympics, cena Elympics wynosi 0.002798USD. Podaż w obiegu Elympics (ELP) wynosi 0.00 ELP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.05% $ 0.000126 $ 0.002808 $ 0.002647

7 D -0.07% $ -0.000240 $ 0.0035 $ 0.002645

30 Dni -0.11% $ -0.000351 $ 0.0045 $ 0.001601 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Elympics zanotował zmianę ceny o $0.000126 , co stanowi 0.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Elympics osiągnął maksimum na poziomie $0.0035 i minimum na poziomie $0.002645 . Zanotowano zmianę ceny o -0.07% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ELP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Elympics o -0.11% , co odpowiada około $-0.000351 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ELP. Sprawdź pełną historię cen Elympics, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ELP

Jak działa moduł przewidywania ceny Elympics (ELP)? Moduł predykcji ceny Elympics to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ELP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Elympics na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ELP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Elympics. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ELP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ELP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Elympics.

Dlaczego prognoaza ceny ELP jest ważna?

Prognozy cen ELP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ELP? Według Twoich prognoz ELP osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ELP na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Elympics (ELP), przewidywana cena ELP osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ELP w 2026 roku? Cena 1 Elympics (ELP) wynosi dziś $0.002798 . Według powyższego modułu prognoz ELP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ELP w 2027 roku? Elympics (ELP) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ELP do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ELP w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Elympics (ELP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ELP w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Elympics (ELP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ELP w 2030 roku? Cena 1 Elympics (ELP) wynosi dziś $0.002798 . Według powyższego modułu prognoz ELP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ELP na 2040 rok? Elympics (ELP) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ELP do 2040 roku.