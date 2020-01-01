Tokenomika Elon for AfD (ELON4AFD) Odkryj kluczowe informacje o Elon for AfD (ELON4AFD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Elon for AfD (ELON4AFD) Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change. Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change. Oficjalna strona internetowa: https://elon4afd.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BkYAUVMar1gLwuFLv2n5cmB6HhcNtvd86kU3gqAypump Kup ELON4AFD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Elon for AfD (ELON4AFD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elon for AfD (ELON4AFD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Historyczne maksimum: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Historyczne minimum: $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 Aktualna cena: $ 0.00275 $ 0.00275 $ 0.00275 Dowiedz się więcej o cenie Elon for AfD (ELON4AFD)

Tokenomika Elon for AfD (ELON4AFD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elon for AfD (ELON4AFD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELON4AFD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELON4AFD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELON4AFD tokenomikę, poznaj cenę tokena ELON4AFDna żywo!

Jak kupić ELON4AFD Chcesz dodać Elon for AfD (ELON4AFD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ELON4AFD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ELON4AFD na MEXC już teraz!

Historia ceny Elon for AfD (ELON4AFD) Analiza historii ceny ELON4AFD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ELON4AFD już teraz!

Prognoza ceny ELON4AFD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELON4AFD? Nasza strona z prognozami cen ELON4AFD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELON4AFD już teraz!

