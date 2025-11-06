GiełdaDEX+
Aktualna cena Dragonswap to 0.03536 USD. Śledź aktualizacje cen DRG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DRG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DRG

Informacje o cenie DRG

Czym jest DRG

Biała księga DRG

Oficjalna strona internetowa DRG

Tokenomika DRG

Prognoza cen DRG

Historia DRG

Przewodnik zakupowy DRG

Przelicznik DRG-fiat

DRG na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Dragonswap

Cena Dragonswap(DRG)

Aktualna cena 1 DRG do USD:

$0.03536
$0.03536$0.03536
+2.07%1D
USD
Dragonswap (DRG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:30:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Dragonswap (DRG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03424
$ 0.03424$ 0.03424
Minimum 24h
$ 0.03646
$ 0.03646$ 0.03646
Maksimum 24h

$ 0.03424
$ 0.03424$ 0.03424

$ 0.03646
$ 0.03646$ 0.03646

--
----

--
----

+0.22%

+2.07%

-12.04%

-12.04%

Aktualna cena Dragonswap (DRG) wynosi $ 0.03536. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRG wahał się między $ 0.03424 a $ 0.03646, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRG w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRG zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +2.07% w ciągu 24 godzin i o -12.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dragonswap (DRG)

--
----

$ 9.20K
$ 9.20K$ 9.20K

$ 35.36M
$ 35.36M$ 35.36M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Obecna kapitalizacja rynkowa Dragonswap wynosi --, przy $ 9.20K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRG w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.36M.

Historia ceny Dragonswap (DRG) – USD

Śledź zmiany ceny Dragonswap dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0007171+2.07%
30 Dni$ -0.01106-23.83%
60 dni$ -0.0129-26.74%
90 dni$ +0.01036+41.44%
Dzisiejsza zmiana ceny Dragonswap

DziśDRG odnotował zmianę $ +0.0007171 (+2.07%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Dragonswap

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01106 (-23.83%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Dragonswap

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DRG o $ -0.0129(-26.74%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Dragonswap

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01036 (+41.44%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Dragonswap (DRG)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Dragonswap.

Co to jest Dragonswap (DRG)

DragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.

Dragonswap jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Dragonswap. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DRG, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Dragonswap na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Dragonswap będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Dragonswap (w USD)

Jaka będzie wartość Dragonswap (DRG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dragonswap (DRG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dragonswap.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dragonswap!

Tokenomika Dragonswap (DRG)

Zrozumienie tokenomiki Dragonswap (DRG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DRGjuż teraz!

Jak kupić Dragonswap (DRG)

Szukasz jak kupić Dragonswap? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Dragonswap na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Dragonswap

Aby lepiej zrozumieć Dragonswap, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Dragonswap
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Dragonswap

Jaka jest dziś wartość Dragonswap (DRG)?
Aktualna cena DRG w USD wynosi 0.03536USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DRG do USD?
Aktualna cena DRG w USD wynosi $ 0.03536. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dragonswap?
Kapitalizacja rynkowa dla DRG wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DRG w obiegu?
W obiegu DRG znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DRG?
DRG osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DRG?
DRG zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DRG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DRG wynosi $ 9.20K USD.
Czy w tym roku DRG pójdzie wyżej?
DRG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DRG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:30:48 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

