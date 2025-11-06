GiełdaDEX+
Aktualna cena DPENGU to 0.005 USD. Śledź aktualizacje cen DPENGU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DPENGU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DPENGU

Informacje o cenie DPENGU

Czym jest DPENGU

Oficjalna strona internetowa DPENGU

Tokenomika DPENGU

Prognoza cen DPENGU

Historia DPENGU

Przewodnik zakupowy DPENGU

Przelicznik DPENGU-fiat

DPENGU na spot

Earn

Logo DPENGU

Cena DPENGU(DPENGU)

Aktualna cena 1 DPENGU do USD:

$0.005
$0.005$0.005
-3.79%1D
USD
DPENGU (DPENGU) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie DPENGU (DPENGU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00495
$ 0.00495$ 0.00495
Minimum 24h
$ 0.005663
$ 0.005663$ 0.005663
Maksimum 24h

$ 0.00495
$ 0.00495$ 0.00495

$ 0.005663
$ 0.005663$ 0.005663

--
----

--
----

-1.17%

-3.79%

-1.15%

-1.15%

Aktualna cena DPENGU (DPENGU) wynosi $ 0.005. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DPENGU wahał się między $ 0.00495 a $ 0.005663, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DPENGU w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DPENGU zmieniły się o -1.17% w ciągu ostatniej godziny, o -3.79% w ciągu 24 godzin i o -1.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DPENGU (DPENGU)

--
----

$ 30.94K
$ 30.94K$ 30.94K

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

TONCOIN

Obecna kapitalizacja rynkowa DPENGU wynosi --, przy $ 30.94K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DPENGU w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 2000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.00M.

Historia ceny DPENGU (DPENGU) – USD

Śledź zmiany ceny DPENGU dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00019696-3.79%
30 Dni$ -0.001813-26.62%
60 dni$ -0.095-95.00%
90 dni$ -0.095-95.00%
Dzisiejsza zmiana ceny DPENGU

DziśDPENGU odnotował zmianę $ -0.00019696 (-3.79%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny DPENGU

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.001813 (-26.62%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny DPENGU

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DPENGU o $ -0.095(-95.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny DPENGU

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.095 (-95.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe DPENGU (DPENGU)?

Sprawdź teraz stronę historii cen DPENGU.

Co to jest DPENGU (DPENGU)

Dotpengu is a meme coin built on the TON ecosystem. Users can earn airdrops by farming $DPENGU.

DPENGU jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w DPENGU. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DPENGU, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące DPENGU na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno DPENGU będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny DPENGU (w USD)

Jaka będzie wartość DPENGU (DPENGU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DPENGU (DPENGU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DPENGU.

Sprawdź teraz prognozę ceny DPENGU!

Tokenomika DPENGU (DPENGU)

Zrozumienie tokenomiki DPENGU (DPENGU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DPENGUjuż teraz!

Jak kupić DPENGU (DPENGU)

Szukasz jak kupić DPENGU? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić DPENGU na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DPENGU na lokalne waluty

1 DPENGU(DPENGU) do VND
131.575
1 DPENGU(DPENGU) do AUD
A$0.00765
1 DPENGU(DPENGU) do GBP
0.0038
1 DPENGU(DPENGU) do EUR
0.0043
1 DPENGU(DPENGU) do USD
$0.005
1 DPENGU(DPENGU) do MYR
RM0.0209
1 DPENGU(DPENGU) do TRY
0.21055
1 DPENGU(DPENGU) do JPY
¥0.765
1 DPENGU(DPENGU) do ARS
ARS$7.25685
1 DPENGU(DPENGU) do RUB
0.40675
1 DPENGU(DPENGU) do INR
0.44275
1 DPENGU(DPENGU) do IDR
Rp83.3333
1 DPENGU(DPENGU) do PHP
0.29375
1 DPENGU(DPENGU) do EGP
￡E.0.23705
1 DPENGU(DPENGU) do BRL
R$0.02675
1 DPENGU(DPENGU) do CAD
C$0.00705
1 DPENGU(DPENGU) do BDT
0.6093
1 DPENGU(DPENGU) do NGN
7.215
1 DPENGU(DPENGU) do COP
$19.23075
1 DPENGU(DPENGU) do ZAR
R.0.0872
1 DPENGU(DPENGU) do UAH
0.2103
1 DPENGU(DPENGU) do TZS
T.Sh.12.285
1 DPENGU(DPENGU) do VES
Bs1.115
1 DPENGU(DPENGU) do CLP
$4.72
1 DPENGU(DPENGU) do PKR
Rs1.4132
1 DPENGU(DPENGU) do KZT
2.62605
1 DPENGU(DPENGU) do THB
฿0.1623
1 DPENGU(DPENGU) do TWD
NT$0.1545
1 DPENGU(DPENGU) do AED
د.إ0.01835
1 DPENGU(DPENGU) do CHF
Fr0.004
1 DPENGU(DPENGU) do HKD
HK$0.03885
1 DPENGU(DPENGU) do AMD
֏1.91275
1 DPENGU(DPENGU) do MAD
.د.م0.04655
1 DPENGU(DPENGU) do MXN
$0.093
1 DPENGU(DPENGU) do SAR
ريال0.01875
1 DPENGU(DPENGU) do ETB
Br0.7666
1 DPENGU(DPENGU) do KES
KSh0.6462
1 DPENGU(DPENGU) do JOD
د.أ0.003545
1 DPENGU(DPENGU) do PLN
0.01845
1 DPENGU(DPENGU) do RON
лв0.02205
1 DPENGU(DPENGU) do SEK
kr0.04775
1 DPENGU(DPENGU) do BGN
лв0.0085
1 DPENGU(DPENGU) do HUF
Ft1.6812
1 DPENGU(DPENGU) do CZK
0.1059
1 DPENGU(DPENGU) do KWD
د.ك0.001535
1 DPENGU(DPENGU) do ILS
0.01625
1 DPENGU(DPENGU) do BOB
Bs0.0345
1 DPENGU(DPENGU) do AZN
0.0085
1 DPENGU(DPENGU) do TJS
SM0.04625
1 DPENGU(DPENGU) do GEL
0.01355
1 DPENGU(DPENGU) do AOA
Kz4.57875
1 DPENGU(DPENGU) do BHD
.د.ب0.00188
1 DPENGU(DPENGU) do BMD
$0.005
1 DPENGU(DPENGU) do DKK
kr0.0324
1 DPENGU(DPENGU) do HNL
L0.1318
1 DPENGU(DPENGU) do MUR
0.2301
1 DPENGU(DPENGU) do NAD
$0.087
1 DPENGU(DPENGU) do NOK
kr0.051
1 DPENGU(DPENGU) do NZD
$0.0088
1 DPENGU(DPENGU) do PAB
B/.0.005
1 DPENGU(DPENGU) do PGK
K0.02125
1 DPENGU(DPENGU) do QAR
ر.ق0.0182
1 DPENGU(DPENGU) do RSD
дин.0.5094
1 DPENGU(DPENGU) do UZS
soʻm59.5238
1 DPENGU(DPENGU) do ALL
L0.4202
1 DPENGU(DPENGU) do ANG
ƒ0.00895
1 DPENGU(DPENGU) do AWG
ƒ0.009
1 DPENGU(DPENGU) do BBD
$0.01
1 DPENGU(DPENGU) do BAM
KM0.0085
1 DPENGU(DPENGU) do BIF
Fr14.745
1 DPENGU(DPENGU) do BND
$0.0065
1 DPENGU(DPENGU) do BSD
$0.005
1 DPENGU(DPENGU) do JMD
$0.80475
1 DPENGU(DPENGU) do KHR
20.0803
1 DPENGU(DPENGU) do KMF
Fr2.13
1 DPENGU(DPENGU) do LAK
108.69565
1 DPENGU(DPENGU) do LKR
රු1.52295
1 DPENGU(DPENGU) do MDL
L0.08525
1 DPENGU(DPENGU) do MGA
Ar22.5225
1 DPENGU(DPENGU) do MOP
P0.04
1 DPENGU(DPENGU) do MVR
0.077
1 DPENGU(DPENGU) do MWK
MK8.68055
1 DPENGU(DPENGU) do MZN
MT0.31975
1 DPENGU(DPENGU) do NPR
रु0.7097
1 DPENGU(DPENGU) do PYG
35.46
1 DPENGU(DPENGU) do RWF
Fr7.265
1 DPENGU(DPENGU) do SBD
$0.0411
1 DPENGU(DPENGU) do SCR
0.06855
1 DPENGU(DPENGU) do SRD
$0.19275
1 DPENGU(DPENGU) do SVC
$0.0437
1 DPENGU(DPENGU) do SZL
L0.0873
1 DPENGU(DPENGU) do TMT
m0.0175
1 DPENGU(DPENGU) do TND
د.ت0.014815
1 DPENGU(DPENGU) do TTD
$0.03385
1 DPENGU(DPENGU) do UGX
Sh17.48
1 DPENGU(DPENGU) do XAF
Fr2.85
1 DPENGU(DPENGU) do XCD
$0.0135
1 DPENGU(DPENGU) do XOF
Fr2.85
1 DPENGU(DPENGU) do XPF
Fr0.515
1 DPENGU(DPENGU) do BWP
P0.06745
1 DPENGU(DPENGU) do BZD
$0.01005
1 DPENGU(DPENGU) do CVE
$0.48055
1 DPENGU(DPENGU) do DJF
Fr0.885
1 DPENGU(DPENGU) do DOP
$0.3209
1 DPENGU(DPENGU) do DZD
د.ج0.65365
1 DPENGU(DPENGU) do FJD
$0.0114
1 DPENGU(DPENGU) do GNF
Fr43.475
1 DPENGU(DPENGU) do GTQ
Q0.0383
1 DPENGU(DPENGU) do GYD
$1.0458
1 DPENGU(DPENGU) do ISK
kr0.635

Zasoby DPENGU

Aby lepiej zrozumieć DPENGU, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa DPENGU
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące DPENGU

Jaka jest dziś wartość DPENGU (DPENGU)?
Aktualna cena DPENGU w USD wynosi 0.005USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DPENGU do USD?
Aktualna cena DPENGU w USD wynosi $ 0.005. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DPENGU?
Kapitalizacja rynkowa dla DPENGU wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DPENGU w obiegu?
W obiegu DPENGU znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DPENGU?
DPENGU osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DPENGU?
DPENGU zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DPENGU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DPENGU wynosi $ 30.94K USD.
Czy w tym roku DPENGU pójdzie wyżej?
DPENGU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DPENGU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

