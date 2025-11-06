Prognoza ceny DPENGU (DPENGU) (USD)

Sprawdź prognozy cen DPENGU na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DPENGU w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę DPENGU % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.004841 $0.004841 $0.004841 -6.85% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny DPENGU na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny DPENGU (DPENGU) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy DPENGU może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004841. Prognoza ceny DPENGU (DPENGU) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy DPENGU może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.005083. Prognoza ceny DPENGU (DPENGU) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DPENGU na 2027 rok wyniesie $ 0.005337 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny DPENGU (DPENGU) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DPENGU na 2028 rok wyniesie $ 0.005604 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny DPENGU (DPENGU) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DPENGU w 2029 roku wyniesie $ 0.005884 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny DPENGU (DPENGU) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DPENGU w 2030 roku wyniesie $ 0.006178 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny DPENGU (DPENGU) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena DPENGU może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010064. Prognoza ceny DPENGU (DPENGU) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena DPENGU może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.016393. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.004841 0.00%

Bieżące statystyki cen DPENGU Aktualna cena $ 0.004841$ 0.004841 $ 0.004841 Zmiana ceny (24H) -6.85% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 37.10K$ 37.10K $ 37.10K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DPENGU to $ 0.004841. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -6.85%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 37.10K. Ponadto DPENGU ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę DPENGU

Jak kupić DPENGU (DPENGU) Próbujesz kupić DPENGU? Teraz możesz kupować DPENGU za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić DPENGU i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić DPENGU teraz

Historyczna cena DPENGU Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami DPENGU, cena DPENGU wynosi 0.004841USD. Podaż w obiegu DPENGU (DPENGU) wynosi 0.00 DPENGU , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.12% $ -0.000713 $ 0.005663 $ 0.004814

7 D -0.13% $ -0.000728 $ 0.006183 $ 0.004814

30 Dni -0.28% $ -0.001893 $ 0.006888 $ 0.004 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin DPENGU zanotował zmianę ceny o $-0.000713 , co stanowi -0.12% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs DPENGU osiągnął maksimum na poziomie $0.006183 i minimum na poziomie $0.004814 . Zanotowano zmianę ceny o -0.13% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DPENGU do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana DPENGU o -0.28% , co odpowiada około $-0.001893 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DPENGU. Sprawdź pełną historię cen DPENGU, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DPENGU

Jak działa moduł przewidywania ceny DPENGU (DPENGU)? Moduł predykcji ceny DPENGU to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DPENGU. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania DPENGU na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DPENGU, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę DPENGU. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DPENGU. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DPENGU, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał DPENGU.

Dlaczego prognoaza ceny DPENGU jest ważna?

Prognozy cen DPENGU są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

