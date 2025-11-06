GiełdaDEX+
Aktualna cena Dora Factory to 0.01116 USD. Śledź aktualizacje cen DORAFACTORY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DORAFACTORY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Dora Factory to 0.01116 USD. Śledź aktualizacje cen DORAFACTORY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DORAFACTORY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DORAFACTORY

Informacje o cenie DORAFACTORY

Czym jest DORAFACTORY

Biała księga DORAFACTORY

Oficjalna strona internetowa DORAFACTORY

Tokenomika DORAFACTORY

Prognoza cen DORAFACTORY

Historia DORAFACTORY

Przewodnik zakupowy DORAFACTORY

Przelicznik DORAFACTORY-fiat

DORAFACTORY na spot

Logo Dora Factory

Cena Dora Factory(DORAFACTORY)

Aktualna cena 1 DORAFACTORY do USD:

$0.01116
-0.17%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:30:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01074
Minimum 24h
$ 0.01218
Maksimum 24h

$ 0.01074
$ 0.01218
--
--
-1.68%

-0.16%

-15.20%

-15.20%

Aktualna cena Dora Factory (DORAFACTORY) wynosi $ 0.01116. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DORAFACTORY wahał się między $ 0.01074 a $ 0.01218, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DORAFACTORY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DORAFACTORY zmieniły się o -1.68% w ciągu ostatniej godziny, o -0.16% w ciągu 24 godzin i o -15.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dora Factory (DORAFACTORY)

--
$ 58.16K
$ 11.16M
--
1,000,000,000
2021-03-22 00:00:00

NONE

Obecna kapitalizacja rynkowa Dora Factory wynosi --, przy $ 58.16K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DORAFACTORY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.16M.

Historia ceny Dora Factory (DORAFACTORY) – USD

Śledź zmiany ceny Dora Factory dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000019-0.16%
30 Dni$ -0.00647-36.70%
60 dni$ -0.00907-44.84%
90 dni$ -0.00844-43.07%
Dzisiejsza zmiana ceny Dora Factory

DziśDORAFACTORY odnotował zmianę $ -0.000019 (-0.16%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Dora Factory

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00647 (-36.70%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Dora Factory

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DORAFACTORY o $ -0.00907(-44.84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Dora Factory

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00844 (-43.07%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Dora Factory (DORAFACTORY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Dora Factory.

Co to jest Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Dora Factory. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DORAFACTORY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Dora Factory na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Dora Factory będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Dora Factory (w USD)

Jaka będzie wartość Dora Factory (DORAFACTORY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dora Factory (DORAFACTORY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dora Factory.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dora Factory!

Tokenomika Dora Factory (DORAFACTORY)

Zrozumienie tokenomiki Dora Factory (DORAFACTORY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DORAFACTORYjuż teraz!

Jak kupić Dora Factory (DORAFACTORY)

Szukasz jak kupić Dora Factory? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Dora Factory na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DORAFACTORY na lokalne waluty

1 Dora Factory(DORAFACTORY) do VND
293.6754
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do AUD
A$0.0170748
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do GBP
0.0084816
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do EUR
0.0095976
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do USD
$0.01116
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MYR
RM0.0466488
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do TRY
0.4699476
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do JPY
¥1.70748
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do ARS
ARS$16.1972892
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do RUB
0.907866
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do INR
0.988218
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do IDR
Rp185.9999256
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do PHP
0.65565
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do EGP
￡E.0.5290956
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BRL
R$0.059706
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do CAD
C$0.0157356
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BDT
1.3599576
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do NGN
16.10388
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do COP
$42.923034
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do ZAR
R.0.1946304
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do UAH
0.4693896
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do TZS
T.Sh.27.42012
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do VES
Bs2.48868
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do CLP
$10.53504
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do PKR
Rs3.1542624
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do KZT
5.8613436
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do THB
฿0.3622536
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do TWD
NT$0.344844
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do AED
د.إ0.0409572
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do CHF
Fr0.008928
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do HKD
HK$0.0867132
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do AMD
֏4.269258
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MAD
.د.م0.1038996
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MXN
$0.207576
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do SAR
ريال0.04185
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do ETB
Br1.7110512
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do KES
KSh1.4423184
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do JOD
د.أ0.00791244
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do PLN
0.0411804
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do RON
лв0.0492156
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do SEK
kr0.106578
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BGN
лв0.018972
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do HUF
Ft3.7524384
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do CZK
0.2363688
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do KWD
د.ك0.00342612
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do ILS
0.03627
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BOB
Bs0.077004
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do AZN
0.018972
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do TJS
SM0.10323
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do GEL
0.0302436
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do AOA
Kz10.21977
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BHD
.د.ب0.00419616
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BMD
$0.01116
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do DKK
kr0.0723168
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do HNL
L0.2941776
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MUR
0.5135832
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do NAD
$0.194184
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do NOK
kr0.113832
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do NZD
$0.0196416
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do PAB
B/.0.01116
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do PGK
K0.04743
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do QAR
ر.ق0.0406224
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do RSD
дин.1.1369808
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do UZS
soʻm132.8571216
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do ALL
L0.9378864
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do ANG
ƒ0.0199764
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do AWG
ƒ0.020088
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BBD
$0.02232
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BAM
KM0.018972
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BIF
Fr32.91084
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BND
$0.014508
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BSD
$0.01116
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do JMD
$1.796202
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do KHR
44.8192296
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do KMF
Fr4.75416
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do LAK
242.6086908
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do LKR
රු3.3992244
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MDL
L0.190278
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MGA
Ar50.27022
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MOP
P0.08928
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MVR
0.171864
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MWK
MK19.3749876
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do MZN
MT0.713682
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do NPR
रु1.5840504
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do PYG
79.14672
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do RWF
Fr16.21548
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do SBD
$0.0917352
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do SCR
0.1530036
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do SRD
$0.430218
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do SVC
$0.0975384
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do SZL
L0.1948536
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do TMT
m0.03906
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do TND
د.ت0.03306708
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do TTD
$0.0755532
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do UGX
Sh39.01536
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do XAF
Fr6.3612
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do XCD
$0.030132
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do XOF
Fr6.3612
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do XPF
Fr1.14948
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BWP
P0.1505484
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do BZD
$0.0224316
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do CVE
$1.0725876
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do DJF
Fr1.97532
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do DOP
$0.7162488
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do DZD
د.ج1.4589468
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do FJD
$0.0254448
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do GNF
Fr97.0362
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do GTQ
Q0.0854856
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do GYD
$2.3342256
1 Dora Factory(DORAFACTORY) do ISK
kr1.41732

Zasoby Dora Factory

Aby lepiej zrozumieć Dora Factory, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Dora Factory
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Dora Factory

Jaka jest dziś wartość Dora Factory (DORAFACTORY)?
Aktualna cena DORAFACTORY w USD wynosi 0.01116USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DORAFACTORY do USD?
Aktualna cena DORAFACTORY w USD wynosi $ 0.01116. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dora Factory?
Kapitalizacja rynkowa dla DORAFACTORY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DORAFACTORY w obiegu?
W obiegu DORAFACTORY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DORAFACTORY?
DORAFACTORY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DORAFACTORY?
DORAFACTORY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DORAFACTORY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DORAFACTORY wynosi $ 58.16K USD.
Czy w tym roku DORAFACTORY pójdzie wyżej?
DORAFACTORY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DORAFACTORY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Dora Factory (DORAFACTORY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator DORAFACTORY do USD

Kwota

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.01116 USD

Handluj DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0.01116
$0.01116$0.01116
-0.08%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

