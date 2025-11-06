Cena Dora Factory(DORAFACTORY)
-1.68%
-0.16%
-15.20%
-15.20%
Aktualna cena Dora Factory (DORAFACTORY) wynosi $ 0.01116. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DORAFACTORY wahał się między $ 0.01074 a $ 0.01218, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DORAFACTORY w historii to --, a najniższy to --.
Pod względem krótkoterminowych wyniki DORAFACTORY zmieniły się o -1.68% w ciągu ostatniej godziny, o -0.16% w ciągu 24 godzin i o -15.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
2021-03-22 00:00:00
NONE
Obecna kapitalizacja rynkowa Dora Factory wynosi --, przy $ 58.16K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DORAFACTORY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.16M.
Śledź zmiany ceny Dora Factory dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.000019
|-0.16%
|30 Dni
|$ -0.00647
|-36.70%
|60 dni
|$ -0.00907
|-44.84%
|90 dni
|$ -0.00844
|-43.07%
DziśDORAFACTORY odnotował zmianę $ -0.000019 (-0.16%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00647 (-36.70%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DORAFACTORY o $ -0.00907(-44.84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00844 (-43.07%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Dora Factory (DORAFACTORY)?
Sprawdź teraz stronę historii cen Dora Factory.
Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej.
Kwota
1 DORAFACTORY = 0.01116 USD
-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures
