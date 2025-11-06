Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

Sprawdź prognozy cen Dora Factory na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DORAFACTORY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Dora Factory na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Dora Factory może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01135. Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Dora Factory może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.011917. Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DORAFACTORY na 2027 rok wyniesie $ 0.012513 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DORAFACTORY na 2028 rok wyniesie $ 0.013139 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DORAFACTORY w 2029 roku wyniesie $ 0.013795 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DORAFACTORY w 2030 roku wyniesie $ 0.014485 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Dora Factory może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.023595. Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Dora Factory może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.038435. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.01135 0.00%

2026 $ 0.011917 5.00%

2027 $ 0.012513 10.25%

2028 $ 0.013139 15.76%

2029 $ 0.013795 21.55%

2030 $ 0.014485 27.63%

2031 $ 0.015210 34.01%

2032 $ 0.015970 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.016769 47.75%

2034 $ 0.017607 55.13%

2035 $ 0.018487 62.89%

2036 $ 0.019412 71.03%

2037 $ 0.020382 79.59%

2038 $ 0.021402 88.56%

2039 $ 0.022472 97.99%

2040 $ 0.023595 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Dora Factory na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01135 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.011351 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.011360 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.011396 0.41% Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na dziś Przewidywana cena dla DORAFACTORY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01135 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Dora Factory (DORAFACTORY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DORAFACTORY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.011351 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Dora Factory (DORAFACTORY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DORAFACTORY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.011360 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Dora Factory (DORAFACTORY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DORAFACTORY wynosi $0.011396 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Dora Factory Aktualna cena $ 0.01135$ 0.01135 $ 0.01135 Zmiana ceny (24H) +1.52% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DORAFACTORY to $ 0.01135. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.52%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.10K. Ponadto DORAFACTORY ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Historyczna cena Dora Factory Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Dora Factory, cena Dora Factory wynosi 0.01135USD. Podaż w obiegu Dora Factory (DORAFACTORY) wynosi 0.00 DORAFACTORY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.000270 $ 0.01218 $ 0.01105

7 D -0.13% $ -0.00179 $ 0.01317 $ 0.01063

30 Dni -0.35% $ -0.006199 $ 0.01848 $ 0.01025 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Dora Factory zanotował zmianę ceny o $0.000270 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Dora Factory osiągnął maksimum na poziomie $0.01317 i minimum na poziomie $0.01063 . Zanotowano zmianę ceny o -0.13% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DORAFACTORY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Dora Factory o -0.35% , co odpowiada około $-0.006199 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DORAFACTORY. Sprawdź pełną historię cen Dora Factory, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DORAFACTORY

Jak działa moduł przewidywania ceny Dora Factory (DORAFACTORY)? Moduł predykcji ceny Dora Factory to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DORAFACTORY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Dora Factory na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DORAFACTORY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Dora Factory. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DORAFACTORY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DORAFACTORY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Dora Factory.

Dlaczego prognoaza ceny DORAFACTORY jest ważna?

Prognozy cen DORAFACTORY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DORAFACTORY? Według Twoich prognoz DORAFACTORY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DORAFACTORY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Dora Factory (DORAFACTORY), przewidywana cena DORAFACTORY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DORAFACTORY w 2026 roku? Cena 1 Dora Factory (DORAFACTORY) wynosi dziś $0.01135 . Według powyższego modułu prognoz DORAFACTORY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DORAFACTORY w 2027 roku? Dora Factory (DORAFACTORY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DORAFACTORY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DORAFACTORY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dora Factory (DORAFACTORY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DORAFACTORY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dora Factory (DORAFACTORY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DORAFACTORY w 2030 roku? Cena 1 Dora Factory (DORAFACTORY) wynosi dziś $0.01135 . Według powyższego modułu prognoz DORAFACTORY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DORAFACTORY na 2040 rok? Dora Factory (DORAFACTORY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DORAFACTORY do 2040 roku.