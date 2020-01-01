Tokenomika DORA (DORA) Odkryj kluczowe informacje o DORA (DORA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DORA (DORA) DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms. DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms. Oficjalna strona internetowa: https://www.dorausd1.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x23Fe903be385832fD7Bb82bf1FEE93F696278888?_refluxos=a10

Tokenomika i analiza cenowa DORA (DORA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DORA (DORA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 304.75M $ 304.75M $ 304.75M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 990.09M $ 990.09M $ 990.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 307.80M $ 307.80M $ 307.80M Historyczne maksimum: $ 0.4399 $ 0.4399 $ 0.4399 Historyczne minimum: $ 0.1629519325454314 $ 0.1629519325454314 $ 0.1629519325454314 Aktualna cena: $ 0.3078 $ 0.3078 $ 0.3078

Tokenomika DORA (DORA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DORA (DORA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DORA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DORA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDORA tokenomikę, poznaj cenę tokena DORAna żywo!

Jak kupić DORA Chcesz dodać DORA (DORA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DORA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny DORA (DORA) Analiza historii ceny DORA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny DORA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DORA? Nasza strona z prognozami cen DORA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

