Informacje o DOMI (DOMI) Domi Chain is the safest blockchain with AI security and hyper speed for end users and developers. Domi Chain is the safest blockchain with AI security and hyper speed for end users and developers. Oficjalna strona internetowa: https://www.dominochain.com/ Biała księga: https://www.dominochain.com/_files/ugd/f99617_f355f288d9194f8e81b9ff1e5a01e403.pdf Block Explorer: https://domiscan.io/ Kup DOMI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DOMI (DOMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOMI (DOMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 61.69M $ 61.69M $ 61.69M Historyczne maksimum: $ 1.371 $ 1.371 $ 1.371 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.06169 $ 0.06169 $ 0.06169 Dowiedz się więcej o cenie DOMI (DOMI)

Tokenomika DOMI (DOMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOMI (DOMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOMI tokenomikę, poznaj cenę tokena DOMIna żywo!

Historia ceny DOMI (DOMI) Analiza historii ceny DOMI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOMI już teraz!

Prognoza ceny DOMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOMI? Nasza strona z prognozami cen DOMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOMI już teraz!

