KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT. Oficjalna strona internetowa: https://klaydice.io/ Biała księga: https://docs.klaydice.io/ Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x089ebd525949ee505a48eb14eecba653bc8d1b97?tabId=tokenTransfer

Tokenomika i analiza cenowa KlayDice (DICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KlayDice (DICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 446.89M $ 446.89M $ 446.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Historyczne maksimum: $ 0.195 $ 0.195 $ 0.195 Historyczne minimum: $ 0.002133171298076254 $ 0.002133171298076254 $ 0.002133171298076254 Aktualna cena: $ 0.002954 $ 0.002954 $ 0.002954 Dowiedz się więcej o cenie KlayDice (DICE)

Tokenomika KlayDice (DICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KlayDice (DICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDICE tokenomikę, poznaj cenę tokena DICEna żywo!

Jak kupić DICE Chcesz dodać KlayDice (DICE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DICE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DICE na MEXC już teraz!

Historia ceny KlayDice (DICE) Analiza historii ceny DICE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DICE już teraz!

Prognoza ceny DICE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DICE? Nasza strona z prognozami cen DICE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DICE już teraz!

