Tokenomika CertiK (CTK) Odkryj kluczowe informacje o CertiK (CTK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CertiK (CTK) CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely. CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely. Oficjalna strona internetowa: https://www.shentu.technology/ Biała księga: https://www.shentu.technology/whitepaper Block Explorer: https://explorer.shentu.technology Kup CTK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CertiK (CTK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CertiK (CTK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.04M $ 50.04M $ 50.04M Całkowita podaż: $ 150.64M $ 150.64M $ 150.64M Podaż w obiegu: $ 150.64M $ 150.64M $ 150.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.04M $ 50.04M $ 50.04M Historyczne maksimum: $ 3.2827 $ 3.2827 $ 3.2827 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.3322 $ 0.3322 $ 0.3322 Dowiedz się więcej o cenie CertiK (CTK)

Tokenomika CertiK (CTK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CertiK (CTK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CTK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CTK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCTK tokenomikę, poznaj cenę tokena CTKna żywo!

Jak kupić CTK Chcesz dodać CertiK (CTK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CTK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CTK na MEXC już teraz!

Historia ceny CertiK (CTK) Analiza historii ceny CTK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CTK już teraz!

Prognoza ceny CTK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CTK? Nasza strona z prognozami cen CTK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CTK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!