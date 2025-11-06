GiełdaDEX+
Aktualna cena Crepe to 0.000036075 USD. Śledź aktualizacje cen CREPE1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CREPE1 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CREPE1

Informacje o cenie CREPE1

Czym jest CREPE1

Tokenomika CREPE1

Prognoza cen CREPE1

Historia CREPE1

Przewodnik zakupowy CREPE1

Przelicznik CREPE1-fiat

CREPE1 na spot

Logo Crepe

Cena Crepe(CREPE1)

Aktualna cena 1 CREPE1 do USD:

$0.000036075
$0.000036075
-2.19%1D
USD
Crepe (CREPE1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:23:23 (UTC+8)

Informacje o cenie Crepe (CREPE1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000275
$ 0.0000275
Minimum 24h
$ 0.00003902
$ 0.00003902
Maksimum 24h

$ 0.0000275
$ 0.0000275

$ 0.00003902
$ 0.00003902

--
--

--
--

-0.06%

-2.19%

-32.92%

-32.92%

Aktualna cena Crepe (CREPE1) wynosi $ 0.000036075. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CREPE1 wahał się między $ 0.0000275 a $ 0.00003902, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CREPE1 w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CREPE1 zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.19% w ciągu 24 godzin i o -32.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crepe (CREPE1)

--
--

$ 109.15K
$ 109.15K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Crepe wynosi --, przy $ 109.15K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CREPE1 w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Crepe (CREPE1) – USD

Śledź zmiany ceny Crepe dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000080773-2.19%
30 Dni$ -0.000026925-42.74%
60 dni$ +0.000026363+271.44%
90 dni$ +0.000032075+801.87%
Dzisiejsza zmiana ceny Crepe

DziśCREPE1 odnotował zmianę $ -0.00000080773 (-2.19%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Crepe

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000026925 (-42.74%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Crepe

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CREPE1 o $ +0.000026363(+271.44%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Crepe

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.000032075 (+801.87%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Crepe (CREPE1)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Crepe.

Co to jest Crepe (CREPE1)

CREPE1 to projekt oparty na BSC, prezentujący złote awatary, z narracją skierowaną przeciwko CAKE.

Crepe jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Crepe. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CREPE1, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Crepe na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Crepe będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Crepe (w USD)

Jaka będzie wartość Crepe (CREPE1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Crepe (CREPE1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Crepe.

Sprawdź teraz prognozę ceny Crepe!

Tokenomika Crepe (CREPE1)

Zrozumienie tokenomiki Crepe (CREPE1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CREPE1już teraz!

Jak kupić Crepe (CREPE1)

Szukasz jak kupić Crepe? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Crepe na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CREPE1 na lokalne waluty

1 Crepe(CREPE1) do VND
0.949313625
1 Crepe(CREPE1) do AUD
A$0.00005519475
1 Crepe(CREPE1) do GBP
0.000027417
1 Crepe(CREPE1) do EUR
0.0000310245
1 Crepe(CREPE1) do USD
$0.000036075
1 Crepe(CREPE1) do MYR
RM0.0001507935
1 Crepe(CREPE1) do TRY
0.00151911825
1 Crepe(CREPE1) do JPY
¥0.005519475
1 Crepe(CREPE1) do ARS
ARS$0.05235817275
1 Crepe(CREPE1) do RUB
0.00293470125
1 Crepe(CREPE1) do INR
0.00319444125
1 Crepe(CREPE1) do IDR
Rp0.6012497595
1 Crepe(CREPE1) do PHP
0.00211940625
1 Crepe(CREPE1) do EGP
￡E.0.00171031575
1 Crepe(CREPE1) do BRL
R$0.00019300125
1 Crepe(CREPE1) do CAD
C$0.00005086575
1 Crepe(CREPE1) do BDT
0.0043960995
1 Crepe(CREPE1) do NGN
0.052056225
1 Crepe(CREPE1) do COP
$0.13874986125
1 Crepe(CREPE1) do ZAR
R.0.000629148
1 Crepe(CREPE1) do UAH
0.0015173145
1 Crepe(CREPE1) do TZS
T.Sh.0.088636275
1 Crepe(CREPE1) do VES
Bs0.008044725
1 Crepe(CREPE1) do CLP
$0.0340548
1 Crepe(CREPE1) do PKR
Rs0.010196238
1 Crepe(CREPE1) do KZT
0.01894695075
1 Crepe(CREPE1) do THB
฿0.0011709945
1 Crepe(CREPE1) do TWD
NT$0.0011147175
1 Crepe(CREPE1) do AED
د.إ0.00013239525
1 Crepe(CREPE1) do CHF
Fr0.00002886
1 Crepe(CREPE1) do HKD
HK$0.00028030275
1 Crepe(CREPE1) do AMD
֏0.01380049125
1 Crepe(CREPE1) do MAD
.د.م0.00033585825
1 Crepe(CREPE1) do MXN
$0.000670995
1 Crepe(CREPE1) do SAR
ريال0.00013528125
1 Crepe(CREPE1) do ETB
Br0.005531019
1 Crepe(CREPE1) do KES
KSh0.004662333
1 Crepe(CREPE1) do JOD
د.أ0.000025577175
1 Crepe(CREPE1) do PLN
0.00013311675
1 Crepe(CREPE1) do RON
лв0.00015909075
1 Crepe(CREPE1) do SEK
kr0.00034451625
1 Crepe(CREPE1) do BGN
лв0.0000613275
1 Crepe(CREPE1) do HUF
Ft0.012129858
1 Crepe(CREPE1) do CZK
0.0007640685
1 Crepe(CREPE1) do KWD
د.ك0.000011075025
1 Crepe(CREPE1) do ILS
0.00011724375
1 Crepe(CREPE1) do BOB
Bs0.0002489175
1 Crepe(CREPE1) do AZN
0.0000613275
1 Crepe(CREPE1) do TJS
SM0.00033369375
1 Crepe(CREPE1) do GEL
0.00009776325
1 Crepe(CREPE1) do AOA
Kz0.03303568125
1 Crepe(CREPE1) do BHD
.د.ب0.0000135642
1 Crepe(CREPE1) do BMD
$0.000036075
1 Crepe(CREPE1) do DKK
kr0.000233766
1 Crepe(CREPE1) do HNL
L0.000950937
1 Crepe(CREPE1) do MUR
0.0016601715
1 Crepe(CREPE1) do NAD
$0.000627705
1 Crepe(CREPE1) do NOK
kr0.000367965
1 Crepe(CREPE1) do NZD
$0.000063492
1 Crepe(CREPE1) do PAB
B/.0.000036075
1 Crepe(CREPE1) do PGK
K0.00015331875
1 Crepe(CREPE1) do QAR
ر.ق0.000131313
1 Crepe(CREPE1) do RSD
дин.0.003675321
1 Crepe(CREPE1) do UZS
soʻm0.429464217
1 Crepe(CREPE1) do ALL
L0.003031743
1 Crepe(CREPE1) do ANG
ƒ0.00006457425
1 Crepe(CREPE1) do AWG
ƒ0.000064935
1 Crepe(CREPE1) do BBD
$0.00007215
1 Crepe(CREPE1) do BAM
KM0.0000613275
1 Crepe(CREPE1) do BIF
Fr0.106385175
1 Crepe(CREPE1) do BND
$0.0000468975
1 Crepe(CREPE1) do BSD
$0.000036075
1 Crepe(CREPE1) do JMD
$0.00580627125
1 Crepe(CREPE1) do KHR
0.1448793645
1 Crepe(CREPE1) do KMF
Fr0.01536795
1 Crepe(CREPE1) do LAK
0.78423911475
1 Crepe(CREPE1) do LKR
රු0.01098808425
1 Crepe(CREPE1) do MDL
L0.00061507875
1 Crepe(CREPE1) do MGA
Ar0.1624998375
1 Crepe(CREPE1) do MOP
P0.0002886
1 Crepe(CREPE1) do MVR
0.000555555
1 Crepe(CREPE1) do MWK
MK0.06263016825
1 Crepe(CREPE1) do MZN
MT0.00230699625
1 Crepe(CREPE1) do NPR
रु0.0051204855
1 Crepe(CREPE1) do PYG
0.2558439
1 Crepe(CREPE1) do RWF
Fr0.052416975
1 Crepe(CREPE1) do SBD
$0.0002965365
1 Crepe(CREPE1) do SCR
0.00049458825
1 Crepe(CREPE1) do SRD
$0.00139069125
1 Crepe(CREPE1) do SVC
$0.0003152955
1 Crepe(CREPE1) do SZL
L0.0006298695
1 Crepe(CREPE1) do TMT
m0.0001262625
1 Crepe(CREPE1) do TND
د.ت0.000106890225
1 Crepe(CREPE1) do TTD
$0.00024422775
1 Crepe(CREPE1) do UGX
Sh0.1261182
1 Crepe(CREPE1) do XAF
Fr0.02056275
1 Crepe(CREPE1) do XCD
$0.0000974025
1 Crepe(CREPE1) do XOF
Fr0.02056275
1 Crepe(CREPE1) do XPF
Fr0.003715725
1 Crepe(CREPE1) do BWP
P0.00048665175
1 Crepe(CREPE1) do BZD
$0.00007251075
1 Crepe(CREPE1) do CVE
$0.00346716825
1 Crepe(CREPE1) do DJF
Fr0.006385275
1 Crepe(CREPE1) do DOP
$0.0023152935
1 Crepe(CREPE1) do DZD
د.ج0.00471608475
1 Crepe(CREPE1) do FJD
$0.000082251
1 Crepe(CREPE1) do GNF
Fr0.313672125
1 Crepe(CREPE1) do GTQ
Q0.0002763345
1 Crepe(CREPE1) do GYD
$0.007545447
1 Crepe(CREPE1) do ISK
kr0.004581525

Zasoby Crepe

Aby lepiej zrozumieć Crepe, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Crepe

Jaka jest dziś wartość Crepe (CREPE1)?
Aktualna cena CREPE1 w USD wynosi 0.000036075USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CREPE1 do USD?
Aktualna cena CREPE1 w USD wynosi $ 0.000036075. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Crepe?
Kapitalizacja rynkowa dla CREPE1 wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CREPE1 w obiegu?
W obiegu CREPE1 znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CREPE1?
CREPE1 osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CREPE1?
CREPE1 zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu CREPE1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CREPE1 wynosi $ 109.15K USD.
Czy w tym roku CREPE1 pójdzie wyżej?
CREPE1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CREPE1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:23:23 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Crepe (CREPE1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$0.000036075
$102,927.05

$3,378.25

$160.11

$0.9999

$1,477.79

$102,927.05

$3,378.25

$160.11

$2.3199

$1.0574

