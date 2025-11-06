Historia cen Crepe

Historia ceny Crepe (CREPE1)

Okres czasu: 2025-08-05 ~ 2025-11-05

  • Codziennie
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 0,000036059$ 0,000037116$ 0,000036056$ 0,00003607295,80M
2025-11-05$ 0,000029836$ 0,00003902$ 0,0000275$ 0,0000360593,34B
2025-11-04$ 0,000035538$ 0,0000362$ 0,000025284$ 0,0000298366,04B
2025-11-03$ 0,000041955$ 0,000044999$ 0,00003348$ 0,0000355382,57B
2025-11-02$ 0,00004173$ 0,000045$ 0,000037521$ 0,0000419552,22B
2025-11-01$ 0,000039432$ 0,00004488$ 0,000032605$ 0,000041732,55B
2025-10-31$ 0,00004668$ 0,000050999$ 0,000031781$ 0,0000394325,63B
2025-10-30$ 0,000048185$ 0,000059097$ 0,00004377$ 0,000046683,17B
2030-05-30$ 64 011,99$ 64 011,99$ 64 011,99$ 64 011,9910,84K
2030-05-29$ 64 011,99$ 64 011,99$ 64 011,99$ 64 011,9910,84K

Pobierz dane historyczne Crepe

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla Crepe, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena Crepe

$ 0,000036075

Crepe aktualnie jest notowany po 0,000036075 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0,00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0,00 USD. Sprawdź więcej danych o CREPE1 na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych Crepe, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla Crepe.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:23:29 (UTC+8)

Zasoby MEXC Crepe

O historii ceny Crepe (CREPE1)

Monitorowanie historii cen Crepe to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny Crepe w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że Crepe osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe Crepe są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych Crepe w tradingu

Dane historyczne Crepe odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne Crepe do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych Crepe w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych Crepe. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneCrepe z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami Crepe. Pomaga to zrozumieć zmienność Crepe, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe Crepe OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych Crepe, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych Crepe, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

Historia cen popularnych kryptowalut

Sporządzono listę podobnych prognoz cenowych tokenów na podstawie Twoich zainteresowań. Sprawdź teraz!

Zastrzeżenie

Treść ta jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty, ani rekomendacji ze strony MEXC do zakupu, sprzedaży lub przechowywania jakiegokolwiek papieru wartościowego, produktu finansowego lub instrumentu wymienionego w treści, i nie stanowi porady inwestycyjnej, porady finansowej, porady handlowej ani żadnego innego rodzaju porady. Prezentowane dane mogą odzwierciedlać ceny aktywów notowanych na giełdzie MEXC, a także na innych giełdach kryptowalut i platformach danych rynkowych. MEXC może pobierać opłaty za przetwarzanie transakcji kryptowalutowych, które mogą nie być uwzględnione w wyświetlanych kursach wymiany. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści ani za działania podjęte w oparciu o jakąkolwiek treść.

Przeczytaj i zaakceptuj „Umowę użytkownika” oraz „Politykę prywatności”