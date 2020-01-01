Tokenomika COTI (COTI) Odkryj kluczowe informacje o COTI (COTI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn't rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business. Oficjalna strona internetowa: https://coti.io/ Biała księga: https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.coti.io/

Tokenomika i analiza cenowa COTI (COTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COTI (COTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 106.53M $ 106.53M $ 106.53M Całkowita podaż: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Podaż w obiegu: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 220.12M $ 220.12M $ 220.12M Historyczne maksimum: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Historyczne minimum: $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 Aktualna cena: $ 0.04483 $ 0.04483 $ 0.04483 Dowiedz się więcej o cenie COTI (COTI)

Tokenomika COTI (COTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki COTI (COTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOTI tokenomikę, poznaj cenę tokena COTIna żywo!

