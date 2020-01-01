Tokenomika Cornucopias (COPI) Odkryj kluczowe informacje o Cornucopias (COPI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cornucopias (COPI) An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes. An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes. Oficjalna strona internetowa: https://www.cornucopias.io Biała księga: https://copiwiki.cornucopias.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f Kup COPI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Cornucopias (COPI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cornucopias (COPI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.37M $ 15.37M $ 15.37M Całkowita podaż: $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B Podaż w obiegu: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.18M $ 57.18M $ 57.18M Historyczne maksimum: $ 0.1095 $ 0.1095 $ 0.1095 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.01489 $ 0.01489 $ 0.01489 Dowiedz się więcej o cenie Cornucopias (COPI)

Tokenomika Cornucopias (COPI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cornucopias (COPI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COPI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COPI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOPI tokenomikę, poznaj cenę tokena COPIna żywo!

Jak kupić COPI Chcesz dodać Cornucopias (COPI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu COPI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować COPI na MEXC już teraz!

Historia ceny Cornucopias (COPI) Analiza historii ceny COPI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COPI już teraz!

Prognoza ceny COPI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COPI? Nasza strona z prognozami cen COPI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COPI już teraz!

