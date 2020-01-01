Tokenomika BRC20.COM (COM) Odkryj kluczowe informacje o BRC20.COM (COM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BRC20.COM (COM) BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Oficjalna strona internetowa: https://brc20.com/ Biała księga: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Kup COM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BRC20.COM (COM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BRC20.COM (COM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 358.07K $ 358.07K $ 358.07K Historyczne maksimum: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.017051 $ 0.017051 $ 0.017051 Dowiedz się więcej o cenie BRC20.COM (COM)

Tokenomika BRC20.COM (COM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BRC20.COM (COM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOM tokenomikę, poznaj cenę tokena COMna żywo!

Jak kupić COM Chcesz dodać BRC20.COM (COM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu COM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować COM na MEXC już teraz!

Historia ceny BRC20.COM (COM) Analiza historii ceny COM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COM już teraz!

Prognoza ceny COM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COM? Nasza strona z prognozami cen COM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COM już teraz!

