Aktualna cena Coinbase to 316.27 USD. Śledź aktualizacje cen COINON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COINON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COINON

Informacje o cenie COINON

Czym jest COINON

Oficjalna strona internetowa COINON

Tokenomika COINON

Prognoza cen COINON

Historia COINON

Przewodnik zakupowy COINON

Przelicznik COINON-fiat

COINON na spot

Cena Coinbase(COINON)

Aktualna cena 1 COINON do USD:

$316.27
$316.27$316.27
-0.54%1D
USD
Coinbase (COINON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:21:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Coinbase (COINON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 300.6
$ 300.6$ 300.6
Minimum 24h
$ 323.83
$ 323.83$ 323.83
Maksimum 24h

$ 300.6
$ 300.6$ 300.6

$ 323.83
$ 323.83$ 323.83

$ 398.53963644307055
$ 398.53963644307055$ 398.53963644307055

$ 293.6694422926958
$ 293.6694422926958$ 293.6694422926958

-0.83%

-0.54%

-9.29%

-9.29%

Aktualna cena Coinbase (COINON) wynosi $ 316.27. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COINON wahał się między $ 300.6 a $ 323.83, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COINON w historii to $ 398.53963644307055, a najniższy to $ 293.6694422926958.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COINON zmieniły się o -0.83% w ciągu ostatniej godziny, o -0.54% w ciągu 24 godzin i o -9.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Coinbase (COINON)

No.2481

$ 502.55K
$ 502.55K$ 502.55K

$ 57.39K
$ 57.39K$ 57.39K

$ 502.55K
$ 502.55K$ 502.55K

1.59K
1.59K 1.59K

1,588.97572321
1,588.97572321 1,588.97572321

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Coinbase wynosi $ 502.55K, przy $ 57.39K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COINON w obiegu wynosi 1.59K, przy całkowitej podaży 1588.97572321. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 502.55K.

Historia ceny Coinbase (COINON) – USD

Śledź zmiany ceny Coinbase dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.7171-0.54%
30 Dni$ -66.88-17.46%
60 dni$ +13.43+4.43%
90 dni$ +66.27+26.50%
Dzisiejsza zmiana ceny Coinbase

DziśCOINON odnotował zmianę $ -1.7171 (-0.54%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Coinbase

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -66.88 (-17.46%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Coinbase

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę COINON o $ +13.43(+4.43%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Coinbase

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +66.27 (+26.50%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Coinbase (COINON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Coinbase.

Co to jest Coinbase (COINON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Coinbase jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Coinbase. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu COINON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Coinbase na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Coinbase będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Coinbase (w USD)

Jaka będzie wartość Coinbase (COINON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Coinbase (COINON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Coinbase.

Sprawdź teraz prognozę ceny Coinbase!

Tokenomika Coinbase (COINON)

Zrozumienie tokenomiki Coinbase (COINON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COINONjuż teraz!

Jak kupić Coinbase (COINON)

Szukasz jak kupić Coinbase? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Coinbase na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

COINON na lokalne waluty

1 Coinbase(COINON) do VND
8,322,645.05
1 Coinbase(COINON) do AUD
A$483.8931
1 Coinbase(COINON) do GBP
240.3652
1 Coinbase(COINON) do EUR
271.9922
1 Coinbase(COINON) do USD
$316.27
1 Coinbase(COINON) do MYR
RM1,322.0086
1 Coinbase(COINON) do TRY
13,318.1297
1 Coinbase(COINON) do JPY
¥48,389.31
1 Coinbase(COINON) do ARS
ARS$459,024.7899
1 Coinbase(COINON) do RUB
25,728.5645
1 Coinbase(COINON) do INR
28,005.7085
1 Coinbase(COINON) do IDR
Rp5,271,164.5582
1 Coinbase(COINON) do PHP
18,580.8625
1 Coinbase(COINON) do EGP
￡E.14,994.3607
1 Coinbase(COINON) do BRL
R$1,692.0445
1 Coinbase(COINON) do CAD
C$445.9407
1 Coinbase(COINON) do BDT
38,540.6622
1 Coinbase(COINON) do NGN
456,377.61
1 Coinbase(COINON) do COP
$1,216,421.8605
1 Coinbase(COINON) do ZAR
R.5,515.7488
1 Coinbase(COINON) do UAH
13,302.3162
1 Coinbase(COINON) do TZS
T.Sh.777,075.39
1 Coinbase(COINON) do VES
Bs70,528.21
1 Coinbase(COINON) do CLP
$298,558.88
1 Coinbase(COINON) do PKR
Rs89,390.5528
1 Coinbase(COINON) do KZT
166,108.1667
1 Coinbase(COINON) do THB
฿10,266.1242
1 Coinbase(COINON) do TWD
NT$9,772.743
1 Coinbase(COINON) do AED
د.إ1,160.7109
1 Coinbase(COINON) do CHF
Fr253.016
1 Coinbase(COINON) do HKD
HK$2,457.4179
1 Coinbase(COINON) do AMD
֏120,989.0885
1 Coinbase(COINON) do MAD
.د.م2,944.4737
1 Coinbase(COINON) do MXN
$5,882.622
1 Coinbase(COINON) do SAR
ريال1,186.0125
1 Coinbase(COINON) do ETB
Br48,490.5164
1 Coinbase(COINON) do KES
KSh40,874.7348
1 Coinbase(COINON) do JOD
د.أ224.23543
1 Coinbase(COINON) do PLN
1,167.0363
1 Coinbase(COINON) do RON
лв1,394.7507
1 Coinbase(COINON) do SEK
kr3,020.3785
1 Coinbase(COINON) do BGN
лв537.659
1 Coinbase(COINON) do HUF
Ft106,342.6248
1 Coinbase(COINON) do CZK
6,698.5986
1 Coinbase(COINON) do KWD
د.ك97.09489
1 Coinbase(COINON) do ILS
1,027.8775
1 Coinbase(COINON) do BOB
Bs2,182.263
1 Coinbase(COINON) do AZN
537.659
1 Coinbase(COINON) do TJS
SM2,925.4975
1 Coinbase(COINON) do GEL
857.0917
1 Coinbase(COINON) do AOA
Kz289,624.2525
1 Coinbase(COINON) do BHD
.د.ب118.91752
1 Coinbase(COINON) do BMD
$316.27
1 Coinbase(COINON) do DKK
kr2,049.4296
1 Coinbase(COINON) do HNL
L8,336.8772
1 Coinbase(COINON) do MUR
14,554.7454
1 Coinbase(COINON) do NAD
$5,503.098
1 Coinbase(COINON) do NOK
kr3,225.954
1 Coinbase(COINON) do NZD
$556.6352
1 Coinbase(COINON) do PAB
B/.316.27
1 Coinbase(COINON) do PGK
K1,344.1475
1 Coinbase(COINON) do QAR
ر.ق1,151.2228
1 Coinbase(COINON) do RSD
дин.32,221.5876
1 Coinbase(COINON) do UZS
soʻm3,765,118.4452
1 Coinbase(COINON) do ALL
L26,579.3308
1 Coinbase(COINON) do ANG
ƒ566.1233
1 Coinbase(COINON) do AWG
ƒ569.286
1 Coinbase(COINON) do BBD
$632.54
1 Coinbase(COINON) do BAM
KM537.659
1 Coinbase(COINON) do BIF
Fr932,680.23
1 Coinbase(COINON) do BND
$411.151
1 Coinbase(COINON) do BSD
$316.27
1 Coinbase(COINON) do JMD
$50,903.6565
1 Coinbase(COINON) do KHR
1,270,159.2962
1 Coinbase(COINON) do KMF
Fr134,731.02
1 Coinbase(COINON) do LAK
6,875,434.6451
1 Coinbase(COINON) do LKR
රු96,332.6793
1 Coinbase(COINON) do MDL
L5,392.4035
1 Coinbase(COINON) do MGA
Ar1,424,638.215
1 Coinbase(COINON) do MOP
P2,530.16
1 Coinbase(COINON) do MVR
4,870.558
1 Coinbase(COINON) do MWK
MK549,079.5097
1 Coinbase(COINON) do MZN
MT20,225.4665
1 Coinbase(COINON) do NPR
रु44,891.3638
1 Coinbase(COINON) do PYG
2,242,986.84
1 Coinbase(COINON) do RWF
Fr459,540.31
1 Coinbase(COINON) do SBD
$2,599.7394
1 Coinbase(COINON) do SCR
4,336.0617
1 Coinbase(COINON) do SRD
$12,192.2085
1 Coinbase(COINON) do SVC
$2,764.1998
1 Coinbase(COINON) do SZL
L5,522.0742
1 Coinbase(COINON) do TMT
m1,106.945
1 Coinbase(COINON) do TND
د.ت937.10801
1 Coinbase(COINON) do TTD
$2,141.1479
1 Coinbase(COINON) do UGX
Sh1,105,679.92
1 Coinbase(COINON) do XAF
Fr180,273.9
1 Coinbase(COINON) do XCD
$853.929
1 Coinbase(COINON) do XOF
Fr180,273.9
1 Coinbase(COINON) do XPF
Fr32,575.81
1 Coinbase(COINON) do BWP
P4,266.4823
1 Coinbase(COINON) do BZD
$635.7027
1 Coinbase(COINON) do CVE
$30,396.7097
1 Coinbase(COINON) do DJF
Fr55,979.79
1 Coinbase(COINON) do DOP
$20,298.2086
1 Coinbase(COINON) do DZD
د.ج41,345.9771
1 Coinbase(COINON) do FJD
$721.0956
1 Coinbase(COINON) do GNF
Fr2,749,967.65
1 Coinbase(COINON) do GTQ
Q2,422.6282
1 Coinbase(COINON) do GYD
$66,151.0332
1 Coinbase(COINON) do ISK
kr40,166.29

Zasoby Coinbase

Aby lepiej zrozumieć Coinbase, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Coinbase
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Coinbase

Jaka jest dziś wartość Coinbase (COINON)?
Aktualna cena COINON w USD wynosi 316.27USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COINON do USD?
Aktualna cena COINON w USD wynosi $ 316.27. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Coinbase?
Kapitalizacja rynkowa dla COINON wynosi $ 502.55K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COINON w obiegu?
W obiegu COINON znajduje się 1.59K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COINON?
COINON osiąga ATH w wysokości 398.53963644307055 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COINON?
COINON zaliczył cenę ATL w wysokości 293.6694422926958 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COINON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COINON wynosi $ 57.39K USD.
Czy w tym roku COINON pójdzie wyżej?
COINON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COINON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:21:05 (UTC+8)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator COINON do USD

Kwota

COINON
COINON
USD
USD

1 COINON = 316.27 USD

Handluj COINON

COINON/USDT
$316.27
$316.27$316.27
-0.48%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

