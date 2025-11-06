Prognoza ceny Coinbase (COINON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Coinbase na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość COINON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Coinbase % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $318.56 $318.56 $318.56 +0.17% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Coinbase na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Coinbase (COINON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Coinbase może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 318.56. Prognoza ceny Coinbase (COINON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Coinbase może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 334.488. Prognoza ceny Coinbase (COINON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena COINON na 2027 rok wyniesie $ 351.2124 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Coinbase (COINON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena COINON na 2028 rok wyniesie $ 368.7730 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Coinbase (COINON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena COINON w 2029 roku wyniesie $ 387.2116 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Coinbase (COINON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena COINON w 2030 roku wyniesie $ 406.5722 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Coinbase (COINON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Coinbase może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 662.2633. Prognoza ceny Coinbase (COINON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Coinbase może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,078.7572. Rok Cena Wzrost 2025 $ 318.56 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 319.8691 0.41% Prognoza ceny Coinbase (COINON) na dziś Przewidywana cena dla COINON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $318.56 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Coinbase (COINON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny COINON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $318.6036 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Coinbase (COINON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla COINON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $318.8654 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Coinbase (COINON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena COINON wynosi $319.8691 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Coinbase Aktualna cena $ 318.56$ 318.56 $ 318.56 Zmiana ceny (24H) +0.17% Kapitalizacja rynkowa $ 508.97K$ 508.97K $ 508.97K Podaż w obiegu 1.60K 1.60K 1.60K Wolumen (24H) $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena COINON to $ 318.56. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.17%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 58.24K. Ponadto COINON ma podaż w obiegu wynoszącą 1.60K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 508.97K. Zobacz na żywo cenę COINON

Jak kupić Coinbase (COINON) Próbujesz kupić COINON? Teraz możesz kupować COINON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Coinbase i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić COINON teraz

Historyczna cena Coinbase Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Coinbase, cena Coinbase wynosi 318.56USD. Podaż w obiegu Coinbase (COINON) wynosi 0.00 COINON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $508.97K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 8.0600 $ 323.83 $ 310.4

7 D -0.09% $ -32.4100 $ 389.49 $ 300.6

30 Dni -0.16% $ -62.75 $ 402.07 $ 300.6 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Coinbase zanotował zmianę ceny o $8.0600 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Coinbase osiągnął maksimum na poziomie $389.49 i minimum na poziomie $300.6 . Zanotowano zmianę ceny o -0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał COINON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Coinbase o -0.16% , co odpowiada około $-62.75 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny COINON. Sprawdź pełną historię cen Coinbase, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen COINON

Jak działa moduł przewidywania ceny Coinbase (COINON)? Moduł predykcji ceny Coinbase to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu COINON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Coinbase na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów COINON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Coinbase. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość COINON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę COINON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Coinbase.

Dlaczego prognoaza ceny COINON jest ważna?

Prognozy cen COINON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

