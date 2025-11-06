GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ChainOpera AI to 0.9552 USD. Śledź aktualizacje cen COAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ChainOpera AI to 0.9552 USD. Śledź aktualizacje cen COAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COAI

Informacje o cenie COAI

Czym jest COAI

Biała księga COAI

Oficjalna strona internetowa COAI

Tokenomika COAI

Prognoza cen COAI

Historia COAI

Przewodnik zakupowy COAI

Przelicznik COAI-fiat

COAI na spot

USDT-M Futures COAI

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ChainOpera AI

Cena ChainOpera AI(COAI)

Aktualna cena 1 COAI do USD:

$0.9545
$0.9545$0.9545
-3.83%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:20:51 (UTC+8)

Informacje o cenie ChainOpera AI (COAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.8859
$ 0.8859$ 0.8859
Minimum 24h
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
Maksimum 24h

$ 0.8859
$ 0.8859$ 0.8859

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

--
----

--
----

-1.88%

-3.83%

-69.74%

-69.74%

Aktualna cena ChainOpera AI (COAI) wynosi $ 0.9552. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COAI wahał się między $ 0.8859 a $ 1.12, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COAI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COAI zmieniły się o -1.88% w ciągu ostatniej godziny, o -3.83% w ciągu 24 godzin i o -69.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ChainOpera AI (COAI)

--
----

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

$ 955.20M
$ 955.20M$ 955.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa ChainOpera AI wynosi --, przy $ 3.56M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COAI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 955.20M.

Historia ceny ChainOpera AI (COAI) – USD

Śledź zmiany ceny ChainOpera AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.038013-3.83%
30 Dni$ -1.3129-57.89%
60 dni$ +0.8752+1,094.00%
90 dni$ +0.8752+1,094.00%
Dzisiejsza zmiana ceny ChainOpera AI

DziśCOAI odnotował zmianę $ -0.038013 (-3.83%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ChainOpera AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -1.3129 (-57.89%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ChainOpera AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę COAI o $ +0.8752(+1,094.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ChainOpera AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.8752 (+1,094.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ChainOpera AI (COAI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ChainOpera AI.

Co to jest ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ChainOpera AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu COAI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ChainOpera AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ChainOpera AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ChainOpera AI (w USD)

Jaka będzie wartość ChainOpera AI (COAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ChainOpera AI (COAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ChainOpera AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny ChainOpera AI!

Tokenomika ChainOpera AI (COAI)

Zrozumienie tokenomiki ChainOpera AI (COAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COAIjuż teraz!

Jak kupić ChainOpera AI (COAI)

Szukasz jak kupić ChainOpera AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ChainOpera AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

COAI na lokalne waluty

1 ChainOpera AI(COAI) do VND
25,136.088
1 ChainOpera AI(COAI) do AUD
A$1.461456
1 ChainOpera AI(COAI) do GBP
0.725952
1 ChainOpera AI(COAI) do EUR
0.821472
1 ChainOpera AI(COAI) do USD
$0.9552
1 ChainOpera AI(COAI) do MYR
RM3.992736
1 ChainOpera AI(COAI) do TRY
40.223472
1 ChainOpera AI(COAI) do JPY
¥146.1456
1 ChainOpera AI(COAI) do ARS
ARS$1,386.348624
1 ChainOpera AI(COAI) do RUB
77.70552
1 ChainOpera AI(COAI) do INR
84.58296
1 ChainOpera AI(COAI) do IDR
Rp15,919.993632
1 ChainOpera AI(COAI) do PHP
56.118
1 ChainOpera AI(COAI) do EGP
￡E.45.286032
1 ChainOpera AI(COAI) do BRL
R$5.11032
1 ChainOpera AI(COAI) do CAD
C$1.346832
1 ChainOpera AI(COAI) do BDT
116.400672
1 ChainOpera AI(COAI) do NGN
1,378.3536
1 ChainOpera AI(COAI) do COP
$3,673.84248
1 ChainOpera AI(COAI) do ZAR
R.16.658688
1 ChainOpera AI(COAI) do UAH
40.175712
1 ChainOpera AI(COAI) do TZS
T.Sh.2,346.9264
1 ChainOpera AI(COAI) do VES
Bs213.0096
1 ChainOpera AI(COAI) do CLP
$901.7088
1 ChainOpera AI(COAI) do PKR
Rs269.977728
1 ChainOpera AI(COAI) do KZT
501.680592
1 ChainOpera AI(COAI) do THB
฿31.005792
1 ChainOpera AI(COAI) do TWD
NT$29.51568
1 ChainOpera AI(COAI) do AED
د.إ3.505584
1 ChainOpera AI(COAI) do CHF
Fr0.76416
1 ChainOpera AI(COAI) do HKD
HK$7.421904
1 ChainOpera AI(COAI) do AMD
֏365.41176
1 ChainOpera AI(COAI) do MAD
.د.م8.892912
1 ChainOpera AI(COAI) do MXN
$17.76672
1 ChainOpera AI(COAI) do SAR
ريال3.582
1 ChainOpera AI(COAI) do ETB
Br146.451264
1 ChainOpera AI(COAI) do KES
KSh123.450048
1 ChainOpera AI(COAI) do JOD
د.أ0.6772368
1 ChainOpera AI(COAI) do PLN
3.524688
1 ChainOpera AI(COAI) do RON
лв4.212432
1 ChainOpera AI(COAI) do SEK
kr9.12216
1 ChainOpera AI(COAI) do BGN
лв1.62384
1 ChainOpera AI(COAI) do HUF
Ft321.176448
1 ChainOpera AI(COAI) do CZK
20.231136
1 ChainOpera AI(COAI) do KWD
د.ك0.2932464
1 ChainOpera AI(COAI) do ILS
3.1044
1 ChainOpera AI(COAI) do BOB
Bs6.59088
1 ChainOpera AI(COAI) do AZN
1.62384
1 ChainOpera AI(COAI) do TJS
SM8.8356
1 ChainOpera AI(COAI) do GEL
2.588592
1 ChainOpera AI(COAI) do AOA
Kz874.7244
1 ChainOpera AI(COAI) do BHD
.د.ب0.3591552
1 ChainOpera AI(COAI) do BMD
$0.9552
1 ChainOpera AI(COAI) do DKK
kr6.189696
1 ChainOpera AI(COAI) do HNL
L25.179072
1 ChainOpera AI(COAI) do MUR
43.958304
1 ChainOpera AI(COAI) do NAD
$16.62048
1 ChainOpera AI(COAI) do NOK
kr9.74304
1 ChainOpera AI(COAI) do NZD
$1.681152
1 ChainOpera AI(COAI) do PAB
B/.0.9552
1 ChainOpera AI(COAI) do PGK
K4.0596
1 ChainOpera AI(COAI) do QAR
ر.ق3.476928
1 ChainOpera AI(COAI) do RSD
дин.97.315776
1 ChainOpera AI(COAI) do UZS
soʻm11,371.426752
1 ChainOpera AI(COAI) do ALL
L80.275008
1 ChainOpera AI(COAI) do ANG
ƒ1.709808
1 ChainOpera AI(COAI) do AWG
ƒ1.71936
1 ChainOpera AI(COAI) do BBD
$1.9104
1 ChainOpera AI(COAI) do BAM
KM1.62384
1 ChainOpera AI(COAI) do BIF
Fr2,816.8848
1 ChainOpera AI(COAI) do BND
$1.24176
1 ChainOpera AI(COAI) do BSD
$0.9552
1 ChainOpera AI(COAI) do JMD
$153.73944
1 ChainOpera AI(COAI) do KHR
3,836.140512
1 ChainOpera AI(COAI) do KMF
Fr406.9152
1 ChainOpera AI(COAI) do LAK
20,765.216976
1 ChainOpera AI(COAI) do LKR
රු290.944368
1 ChainOpera AI(COAI) do MDL
L16.28616
1 ChainOpera AI(COAI) do MGA
Ar4,302.6984
1 ChainOpera AI(COAI) do MOP
P7.6416
1 ChainOpera AI(COAI) do MVR
14.71008
1 ChainOpera AI(COAI) do MWK
MK1,658.332272
1 ChainOpera AI(COAI) do MZN
MT61.08504
1 ChainOpera AI(COAI) do NPR
रु135.581088
1 ChainOpera AI(COAI) do PYG
6,774.2784
1 ChainOpera AI(COAI) do RWF
Fr1,387.9056
1 ChainOpera AI(COAI) do SBD
$7.851744
1 ChainOpera AI(COAI) do SCR
13.095792
1 ChainOpera AI(COAI) do SRD
$36.82296
1 ChainOpera AI(COAI) do SVC
$8.348448
1 ChainOpera AI(COAI) do SZL
L16.677792
1 ChainOpera AI(COAI) do TMT
m3.3432
1 ChainOpera AI(COAI) do TND
د.ت2.8302576
1 ChainOpera AI(COAI) do TTD
$6.466704
1 ChainOpera AI(COAI) do UGX
Sh3,339.3792
1 ChainOpera AI(COAI) do XAF
Fr544.464
1 ChainOpera AI(COAI) do XCD
$2.57904
1 ChainOpera AI(COAI) do XOF
Fr544.464
1 ChainOpera AI(COAI) do XPF
Fr98.3856
1 ChainOpera AI(COAI) do BWP
P12.885648
1 ChainOpera AI(COAI) do BZD
$1.919952
1 ChainOpera AI(COAI) do CVE
$91.804272
1 ChainOpera AI(COAI) do DJF
Fr169.0704
1 ChainOpera AI(COAI) do DOP
$61.304736
1 ChainOpera AI(COAI) do DZD
د.ج124.873296
1 ChainOpera AI(COAI) do FJD
$2.177856
1 ChainOpera AI(COAI) do GNF
Fr8,305.464
1 ChainOpera AI(COAI) do GTQ
Q7.316832
1 ChainOpera AI(COAI) do GYD
$199.789632
1 ChainOpera AI(COAI) do ISK
kr121.3104

Zasoby ChainOpera AI

Aby lepiej zrozumieć ChainOpera AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa ChainOpera AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ChainOpera AI

Jaka jest dziś wartość ChainOpera AI (COAI)?
Aktualna cena COAI w USD wynosi 0.9552USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COAI do USD?
Aktualna cena COAI w USD wynosi $ 0.9552. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ChainOpera AI?
Kapitalizacja rynkowa dla COAI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COAI w obiegu?
W obiegu COAI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COAI?
COAI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COAI?
COAI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu COAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COAI wynosi $ 3.56M USD.
Czy w tym roku COAI pójdzie wyżej?
COAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:20:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ChainOpera AI (COAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator COAI do USD

Kwota

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 0.9552 USD

Handluj COAI

COAI/USDT
$0.9545
$0.9545$0.9545
-3.83%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,965.17
$102,965.17$102,965.17

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.92
$3,377.92$3,377.92

-0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.05
$160.05$160.05

-0.29%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.80
$1,477.80$1,477.80

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,965.17
$102,965.17$102,965.17

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.92
$3,377.92$3,377.92

-0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.05
$160.05$160.05

-0.29%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3202
$2.3202$2.3202

+1.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0541
$1.0541$1.0541

-2.86%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03716
$0.03716$0.03716

+48.64%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010787
$0.000010787$0.000010787

+471.34%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000597
$0.0000000597$0.0000000597

+295.36%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1958
$0.1958$0.1958

+291.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5351
$1.5351$1.5351

+89.23%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01812
$0.01812$0.01812

+44.96%