Aktualna cena Alliance Games to 0.00282 USD. Śledź aktualizacje cen COA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Alliance Games to 0.00282 USD. Śledź aktualizacje cen COA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COA łatwo w MEXC już teraz.

Logo Alliance Games

Cena Alliance Games(COA)

Aktualna cena 1 COA do USD:

$0.00282
-2.75%1D
USD
Alliance Games (COA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:20:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Alliance Games (COA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00268
Minimum 24h
$ 0.0031
Maksimum 24h

$ 0.00268
$ 0.0031
$ 0.03474769210606202
$ 0.002761912503583366
-3.10%

-2.75%

-40.51%

-40.51%

Aktualna cena Alliance Games (COA) wynosi $ 0.00282. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COA wahał się między $ 0.00268 a $ 0.0031, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COA w historii to $ 0.03474769210606202, a najniższy to $ 0.002761912503583366.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COA zmieniły się o -3.10% w ciągu ostatniej godziny, o -2.75% w ciągu 24 godzin i o -40.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alliance Games (COA)

No.2013

$ 1.17M
$ 1.84K
$ 5.64M
414.42M
2,000,000,000
2,000,000,000
20.72%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Alliance Games wynosi $ 1.17M, przy $ 1.84K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COA w obiegu wynosi 414.42M, przy całkowitej podaży 2000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.64M.

Historia ceny Alliance Games (COA) – USD

Śledź zmiany ceny Alliance Games dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000797-2.75%
30 Dni$ -0.00301-51.63%
60 dni$ -0.00172-37.89%
90 dni$ -0.00703-71.38%
Dzisiejsza zmiana ceny Alliance Games

DziśCOA odnotował zmianę $ -0.0000797 (-2.75%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Alliance Games

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00301 (-51.63%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Alliance Games

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę COA o $ -0.00172(-37.89%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Alliance Games

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00703 (-71.38%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Alliance Games (COA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Alliance Games.

Co to jest Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Alliance Games. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu COA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Alliance Games na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Alliance Games będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Alliance Games (w USD)

Jaka będzie wartość Alliance Games (COA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Alliance Games (COA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Alliance Games.

Sprawdź teraz prognozę ceny Alliance Games!

Tokenomika Alliance Games (COA)

Zrozumienie tokenomiki Alliance Games (COA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COAjuż teraz!

Jak kupić Alliance Games (COA)

Szukasz jak kupić Alliance Games? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Alliance Games na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

COA na lokalne waluty

Zasoby Alliance Games

Aby lepiej zrozumieć Alliance Games, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Alliance Games
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Alliance Games

Jaka jest dziś wartość Alliance Games (COA)?
Aktualna cena COA w USD wynosi 0.00282USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COA do USD?
Aktualna cena COA w USD wynosi $ 0.00282. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Alliance Games?
Kapitalizacja rynkowa dla COA wynosi $ 1.17M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COA w obiegu?
W obiegu COA znajduje się 414.42M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COA?
COA osiąga ATH w wysokości 0.03474769210606202 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COA?
COA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.002761912503583366 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COA wynosi $ 1.84K USD.
Czy w tym roku COA pójdzie wyżej?
COA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:20:37 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

