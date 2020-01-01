Tokenomika Changer (CNG) Odkryj kluczowe informacje o Changer (CNG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Changer (CNG) Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users. Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users. Oficjalna strona internetowa: https://cng.vc Biała księga: https://docs.cng.vc/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5C1d9aA868a30795F92fAe903eDc9eFF269044bf Kup CNG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Changer (CNG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Changer (CNG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Historyczne maksimum: $ 0.12233 $ 0.12233 $ 0.12233 Historyczne minimum: $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 Aktualna cena: $ 0.007279 $ 0.007279 $ 0.007279 Dowiedz się więcej o cenie Changer (CNG)

Tokenomika Changer (CNG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Changer (CNG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CNG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CNG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCNG tokenomikę, poznaj cenę tokena CNGna żywo!

Jak kupić CNG Chcesz dodać Changer (CNG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CNG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CNG na MEXC już teraz!

Historia ceny Changer (CNG) Analiza historii ceny CNG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CNG już teraz!

Prognoza ceny CNG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CNG? Nasza strona z prognozami cen CNG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CNG już teraz!

