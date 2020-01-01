Tokenomika Chintai Network (CHEX) Odkryj kluczowe informacje o Chintai Network (CHEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Chintai Network (CHEX) Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. Oficjalna strona internetowa: https://chintai.io Biała księga: https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e Kup CHEX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Chintai Network (CHEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chintai Network (CHEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.84M $ 84.84M $ 84.84M Całkowita podaż: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Podaż w obiegu: $ 997.94M $ 997.94M $ 997.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 84.92M $ 84.92M $ 84.92M Historyczne maksimum: $ 0.87 $ 0.87 $ 0.87 Historyczne minimum: $ 0.00274259 $ 0.00274259 $ 0.00274259 Aktualna cena: $ 0.08501 $ 0.08501 $ 0.08501 Dowiedz się więcej o cenie Chintai Network (CHEX)

Tokenomika Chintai Network (CHEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chintai Network (CHEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHEX tokenomikę, poznaj cenę tokena CHEXna żywo!

Historia ceny Chintai Network (CHEX) Analiza historii ceny CHEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHEX już teraz!

Prognoza ceny CHEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHEX? Nasza strona z prognozami cen CHEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHEX już teraz!

