Aktualna cena Creditlink to 0.0662 USD. Śledź aktualizacje cen CDL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CDL łatwo w MEXC już teraz.

Cena Creditlink(CDL)

Aktualna cena 1 CDL do USD:

$0.0662
-0.45%1D
USD
Creditlink (CDL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:18:56 (UTC+8)

Informacje o cenie Creditlink (CDL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0606
Minimum 24h
$ 0.07194
Maksimum 24h

$ 0.0606
$ 0.07194
--
--
+3.05%

-0.44%

-11.15%

-11.15%

Aktualna cena Creditlink (CDL) wynosi $ 0.0662. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CDL wahał się między $ 0.0606 a $ 0.07194, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CDL w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CDL zmieniły się o +3.05% w ciągu ostatniej godziny, o -0.44% w ciągu 24 godzin i o -11.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Creditlink (CDL)

$ 65.87K
$ 66.20M
--
1,000,000,000
BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Creditlink wynosi --, przy $ 65.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CDL w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.20M.

Historia ceny Creditlink (CDL) – USD

Śledź zmiany ceny Creditlink dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0002992-0.44%
30 Dni$ -0.03615-35.32%
60 dni$ +0.039+143.38%
90 dni$ +0.0462+231.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Creditlink

DziśCDL odnotował zmianę $ -0.0002992 (-0.44%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Creditlink

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.03615 (-35.32%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Creditlink

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CDL o $ +0.039(+143.38%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Creditlink

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0462 (+231.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Creditlink (CDL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Creditlink.

Co to jest Creditlink (CDL)

Creditlink aims to build an AI-driven on-chain identity verification and credit scoring system, advancing the transformation of Web3 financial services toward collateral-free and inclusive access.

Creditlink jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Creditlink. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CDL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Creditlink na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Creditlink będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Creditlink (w USD)

Jaka będzie wartość Creditlink (CDL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Creditlink (CDL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Creditlink.

Sprawdź teraz prognozę ceny Creditlink!

Tokenomika Creditlink (CDL)

Zrozumienie tokenomiki Creditlink (CDL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CDLjuż teraz!

Jak kupić Creditlink (CDL)

Szukasz jak kupić Creditlink? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Creditlink na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CDL na lokalne waluty

1 Creditlink(CDL) do VND
1,742.053
1 Creditlink(CDL) do AUD
A$0.101286
1 Creditlink(CDL) do GBP
0.050312
1 Creditlink(CDL) do EUR
0.056932
1 Creditlink(CDL) do USD
$0.0662
1 Creditlink(CDL) do MYR
RM0.276716
1 Creditlink(CDL) do TRY
2.787682
1 Creditlink(CDL) do JPY
¥10.1286
1 Creditlink(CDL) do ARS
ARS$96.080694
1 Creditlink(CDL) do RUB
5.38537
1 Creditlink(CDL) do INR
5.86201
1 Creditlink(CDL) do IDR
Rp1,103.332892
1 Creditlink(CDL) do PHP
3.88925
1 Creditlink(CDL) do EGP
￡E.3.138542
1 Creditlink(CDL) do BRL
R$0.35417
1 Creditlink(CDL) do CAD
C$0.093342
1 Creditlink(CDL) do BDT
8.067132
1 Creditlink(CDL) do NGN
95.5266
1 Creditlink(CDL) do COP
$254.61513
1 Creditlink(CDL) do ZAR
R.1.154528
1 Creditlink(CDL) do UAH
2.784372
1 Creditlink(CDL) do TZS
T.Sh.162.6534
1 Creditlink(CDL) do VES
Bs14.7626
1 Creditlink(CDL) do CLP
$62.4928
1 Creditlink(CDL) do PKR
Rs18.710768
1 Creditlink(CDL) do KZT
34.768902
1 Creditlink(CDL) do THB
฿2.148852
1 Creditlink(CDL) do TWD
NT$2.04558
1 Creditlink(CDL) do AED
د.إ0.242954
1 Creditlink(CDL) do CHF
Fr0.05296
1 Creditlink(CDL) do HKD
HK$0.514374
1 Creditlink(CDL) do AMD
֏25.32481
1 Creditlink(CDL) do MAD
.د.م0.616322
1 Creditlink(CDL) do MXN
$1.23132
1 Creditlink(CDL) do SAR
ريال0.24825
1 Creditlink(CDL) do ETB
Br10.149784
1 Creditlink(CDL) do KES
KSh8.555688
1 Creditlink(CDL) do JOD
د.أ0.0469358
1 Creditlink(CDL) do PLN
0.244278
1 Creditlink(CDL) do RON
лв0.291942
1 Creditlink(CDL) do SEK
kr0.63221
1 Creditlink(CDL) do BGN
лв0.11254
1 Creditlink(CDL) do HUF
Ft22.259088
1 Creditlink(CDL) do CZK
1.402116
1 Creditlink(CDL) do KWD
د.ك0.0203234
1 Creditlink(CDL) do ILS
0.21515
1 Creditlink(CDL) do BOB
Bs0.45678
1 Creditlink(CDL) do AZN
0.11254
1 Creditlink(CDL) do TJS
SM0.61235
1 Creditlink(CDL) do GEL
0.179402
1 Creditlink(CDL) do AOA
Kz60.62265
1 Creditlink(CDL) do BHD
.د.ب0.0248912
1 Creditlink(CDL) do BMD
$0.0662
1 Creditlink(CDL) do DKK
kr0.428976
1 Creditlink(CDL) do HNL
L1.745032
1 Creditlink(CDL) do MUR
3.046524
1 Creditlink(CDL) do NAD
$1.15188
1 Creditlink(CDL) do NOK
kr0.67524
1 Creditlink(CDL) do NZD
$0.116512
1 Creditlink(CDL) do PAB
B/.0.0662
1 Creditlink(CDL) do PGK
K0.28135
1 Creditlink(CDL) do QAR
ر.ق0.240968
1 Creditlink(CDL) do RSD
дин.6.744456
1 Creditlink(CDL) do UZS
soʻm788.095112
1 Creditlink(CDL) do ALL
L5.563448
1 Creditlink(CDL) do ANG
ƒ0.118498
1 Creditlink(CDL) do AWG
ƒ0.11916
1 Creditlink(CDL) do BBD
$0.1324
1 Creditlink(CDL) do BAM
KM0.11254
1 Creditlink(CDL) do BIF
Fr195.2238
1 Creditlink(CDL) do BND
$0.08606
1 Creditlink(CDL) do BSD
$0.0662
1 Creditlink(CDL) do JMD
$10.65489
1 Creditlink(CDL) do KHR
265.863172
1 Creditlink(CDL) do KMF
Fr28.2012
1 Creditlink(CDL) do LAK
1,439.130406
1 Creditlink(CDL) do LKR
රු20.163858
1 Creditlink(CDL) do MDL
L1.12871
1 Creditlink(CDL) do MGA
Ar298.1979
1 Creditlink(CDL) do MOP
P0.5296
1 Creditlink(CDL) do MVR
1.01948
1 Creditlink(CDL) do MWK
MK114.930482
1 Creditlink(CDL) do MZN
MT4.23349
1 Creditlink(CDL) do NPR
रु9.396428
1 Creditlink(CDL) do PYG
469.4904
1 Creditlink(CDL) do RWF
Fr96.1886
1 Creditlink(CDL) do SBD
$0.544164
1 Creditlink(CDL) do SCR
0.907602
1 Creditlink(CDL) do SRD
$2.55201
1 Creditlink(CDL) do SVC
$0.578588
1 Creditlink(CDL) do SZL
L1.155852
1 Creditlink(CDL) do TMT
m0.2317
1 Creditlink(CDL) do TND
د.ت0.1961506
1 Creditlink(CDL) do TTD
$0.448174
1 Creditlink(CDL) do UGX
Sh231.4352
1 Creditlink(CDL) do XAF
Fr37.734
1 Creditlink(CDL) do XCD
$0.17874
1 Creditlink(CDL) do XOF
Fr37.734
1 Creditlink(CDL) do XPF
Fr6.8186
1 Creditlink(CDL) do BWP
P0.893038
1 Creditlink(CDL) do BZD
$0.133062
1 Creditlink(CDL) do CVE
$6.362482
1 Creditlink(CDL) do DJF
Fr11.7174
1 Creditlink(CDL) do DOP
$4.248716
1 Creditlink(CDL) do DZD
د.ج8.654326
1 Creditlink(CDL) do FJD
$0.150936
1 Creditlink(CDL) do GNF
Fr575.609
1 Creditlink(CDL) do GTQ
Q0.507092
1 Creditlink(CDL) do GYD
$13.846392
1 Creditlink(CDL) do ISK
kr8.4074

Zasoby Creditlink

Aby lepiej zrozumieć Creditlink, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Creditlink
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Creditlink

Jaka jest dziś wartość Creditlink (CDL)?
Aktualna cena CDL w USD wynosi 0.0662USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CDL do USD?
Aktualna cena CDL w USD wynosi $ 0.0662. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Creditlink?
Kapitalizacja rynkowa dla CDL wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CDL w obiegu?
W obiegu CDL znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CDL?
CDL osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CDL?
CDL zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu CDL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CDL wynosi $ 65.87K USD.
Czy w tym roku CDL pójdzie wyżej?
CDL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CDL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:18:56 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

