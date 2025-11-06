GiełdaDEX+
Aktualna cena 1 BRIDGENT do USD:

$0.00003124
$0.00003124$0.00003124
+4.79%1D
USD
Bridgent (BRIDGENT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:16:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Bridgent (BRIDGENT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002647
$ 0.00002647$ 0.00002647
Minimum 24h
$ 0.00003411
$ 0.00003411$ 0.00003411
Maksimum 24h

$ 0.00002647
$ 0.00002647$ 0.00002647

$ 0.00003411
$ 0.00003411$ 0.00003411

--
----

--
----

-0.70%

+4.79%

+1.46%

+1.46%

Aktualna cena Bridgent (BRIDGENT) wynosi $ 0.00003124. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRIDGENT wahał się między $ 0.00002647 a $ 0.00003411, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRIDGENT w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRIDGENT zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +4.79% w ciągu 24 godzin i o +1.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bridgent (BRIDGENT)

--
----

$ 91.87K
$ 91.87K$ 91.87K

$ 312.40K
$ 312.40K$ 312.40K

--
----

9,999,999,999
9,999,999,999 9,999,999,999

MATIC

Obecna kapitalizacja rynkowa Bridgent wynosi --, przy $ 91.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRIDGENT w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 9999999999. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 312.40K.

Historia ceny Bridgent (BRIDGENT) – USD

Śledź zmiany ceny Bridgent dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000001428+4.79%
30 Dni$ -0.00077976-96.15%
60 dni$ -0.10466876-99.98%
90 dni$ -0.02496876-99.88%
Dzisiejsza zmiana ceny Bridgent

DziśBRIDGENT odnotował zmianę $ +0.000001428 (+4.79%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Bridgent

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00077976 (-96.15%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Bridgent

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BRIDGENT o $ -0.10466876(-99.98%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Bridgent

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02496876 (-99.88%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Bridgent (BRIDGENT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Bridgent.

Co to jest Bridgent (BRIDGENT)

Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.

Bridgent jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Bridgent. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BRIDGENT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Bridgent na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Bridgent będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Bridgent (w USD)

Jaka będzie wartość Bridgent (BRIDGENT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bridgent (BRIDGENT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bridgent.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bridgent!

Tokenomika Bridgent (BRIDGENT)

Zrozumienie tokenomiki Bridgent (BRIDGENT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRIDGENTjuż teraz!

Jak kupić Bridgent (BRIDGENT)

Szukasz jak kupić Bridgent? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Bridgent na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BRIDGENT na lokalne waluty

Zasoby Bridgent

Aby lepiej zrozumieć Bridgent, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Bridgent
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Bridgent

Jaka jest dziś wartość Bridgent (BRIDGENT)?
Aktualna cena BRIDGENT w USD wynosi 0.00003124USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRIDGENT do USD?
Aktualna cena BRIDGENT w USD wynosi $ 0.00003124. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bridgent?
Kapitalizacja rynkowa dla BRIDGENT wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRIDGENT w obiegu?
W obiegu BRIDGENT znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRIDGENT?
BRIDGENT osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRIDGENT?
BRIDGENT zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRIDGENT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRIDGENT wynosi $ 91.87K USD.
Czy w tym roku BRIDGENT pójdzie wyżej?
BRIDGENT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRIDGENT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:16:22 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

