Informacje o BOBER (BOBER) $BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture. $BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture. Oficjalna strona internetowa: https://boberonmvx.com Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1FXG4KqXcgsHm_2gapSW5inEEx7lzyqfI/view Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/BOBER-9eb764 Kup BOBER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BOBER (BOBER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOBER (BOBER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Historyczne maksimum: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 Historyczne minimum: $ 0.000146036352453748 $ 0.000146036352453748 $ 0.000146036352453748 Aktualna cena: $ 0.0001661 $ 0.0001661 $ 0.0001661 Dowiedz się więcej o cenie BOBER (BOBER)

Tokenomika BOBER (BOBER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOBER (BOBER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOBER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOBER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOBER tokenomikę, poznaj cenę tokena BOBERna żywo!

Jak kupić BOBER Chcesz dodać BOBER (BOBER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOBER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOBER na MEXC już teraz!

Historia ceny BOBER (BOBER) Analiza historii ceny BOBER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOBER już teraz!

Prognoza ceny BOBER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOBER? Nasza strona z prognozami cen BOBER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOBER już teraz!

