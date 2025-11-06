GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena BluWhale AI to 0.01604 USD. Śledź aktualizacje cen BLUAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLUAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BluWhale AI to 0.01604 USD. Śledź aktualizacje cen BLUAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLUAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BLUAI

Informacje o cenie BLUAI

Czym jest BLUAI

Biała księga BLUAI

Oficjalna strona internetowa BLUAI

Tokenomika BLUAI

Prognoza cen BLUAI

Historia BLUAI

Przewodnik zakupowy BLUAI

Przelicznik BLUAI-fiat

BLUAI na spot

USDT-M Futures BLUAI

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo BluWhale AI

Cena BluWhale AI(BLUAI)

Aktualna cena 1 BLUAI do USD:

$0.01601
$0.01601$0.01601
+21.47%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:55:26 (UTC+8)

Informacje o cenie BluWhale AI (BLUAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01254
$ 0.01254$ 0.01254
Minimum 24h
$ 0.01684
$ 0.01684$ 0.01684
Maksimum 24h

$ 0.01254
$ 0.01254$ 0.01254

$ 0.01684
$ 0.01684$ 0.01684

--
----

--
----

-0.07%

+21.47%

-24.49%

-24.49%

Aktualna cena BluWhale AI (BLUAI) wynosi $ 0.01604. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLUAI wahał się między $ 0.01254 a $ 0.01684, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLUAI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLUAI zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +21.47% w ciągu 24 godzin i o -24.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BluWhale AI (BLUAI)

--
----

$ 972.87K
$ 972.87K$ 972.87K

$ 160.40M
$ 160.40M$ 160.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Obecna kapitalizacja rynkowa BluWhale AI wynosi --, przy $ 972.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLUAI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 160.40M.

Historia ceny BluWhale AI (BLUAI) – USD

Śledź zmiany ceny BluWhale AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0028298+21.47%
30 Dni$ +0.01104+220.80%
60 dni$ +0.01104+220.80%
90 dni$ +0.01104+220.80%
Dzisiejsza zmiana ceny BluWhale AI

DziśBLUAI odnotował zmianę $ +0.0028298 (+21.47%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny BluWhale AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.01104 (+220.80%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny BluWhale AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BLUAI o $ +0.01104(+220.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny BluWhale AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01104 (+220.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe BluWhale AI (BLUAI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen BluWhale AI.

Co to jest BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w BluWhale AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BLUAI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące BluWhale AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno BluWhale AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny BluWhale AI (w USD)

Jaka będzie wartość BluWhale AI (BLUAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BluWhale AI (BLUAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BluWhale AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny BluWhale AI!

Tokenomika BluWhale AI (BLUAI)

Zrozumienie tokenomiki BluWhale AI (BLUAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLUAIjuż teraz!

Jak kupić BluWhale AI (BLUAI)

Szukasz jak kupić BluWhale AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić BluWhale AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BLUAI na lokalne waluty

1 BluWhale AI(BLUAI) do VND
422.0926
1 BluWhale AI(BLUAI) do AUD
A$0.0245412
1 BluWhale AI(BLUAI) do GBP
0.0121904
1 BluWhale AI(BLUAI) do EUR
0.0137944
1 BluWhale AI(BLUAI) do USD
$0.01604
1 BluWhale AI(BLUAI) do MYR
RM0.0670472
1 BluWhale AI(BLUAI) do TRY
0.675284
1 BluWhale AI(BLUAI) do JPY
¥2.45412
1 BluWhale AI(BLUAI) do ARS
ARS$23.2799748
1 BluWhale AI(BLUAI) do RUB
1.3046936
1 BluWhale AI(BLUAI) do INR
1.4208232
1 BluWhale AI(BLUAI) do IDR
Rp267.3332264
1 BluWhale AI(BLUAI) do PHP
0.9441144
1 BluWhale AI(BLUAI) do EGP
￡E.0.760296
1 BluWhale AI(BLUAI) do BRL
R$0.0859744
1 BluWhale AI(BLUAI) do CAD
C$0.0226164
1 BluWhale AI(BLUAI) do BDT
1.9546344
1 BluWhale AI(BLUAI) do NGN
23.14572
1 BluWhale AI(BLUAI) do COP
$61.692246
1 BluWhale AI(BLUAI) do ZAR
R.0.2787752
1 BluWhale AI(BLUAI) do UAH
0.6746424
1 BluWhale AI(BLUAI) do TZS
T.Sh.39.507322
1 BluWhale AI(BLUAI) do VES
Bs3.57692
1 BluWhale AI(BLUAI) do CLP
$15.14176
1 BluWhale AI(BLUAI) do PKR
Rs4.5335456
1 BluWhale AI(BLUAI) do KZT
8.4243684
1 BluWhale AI(BLUAI) do THB
฿0.520498
1 BluWhale AI(BLUAI) do TWD
NT$0.4959568
1 BluWhale AI(BLUAI) do AED
د.إ0.0588668
1 BluWhale AI(BLUAI) do CHF
Fr0.012832
1 BluWhale AI(BLUAI) do HKD
HK$0.1246308
1 BluWhale AI(BLUAI) do AMD
֏6.136102
1 BluWhale AI(BLUAI) do MAD
.د.م0.149172
1 BluWhale AI(BLUAI) do MXN
$0.2981836
1 BluWhale AI(BLUAI) do SAR
ريال0.06015
1 BluWhale AI(BLUAI) do ETB
Br2.4592528
1 BluWhale AI(BLUAI) do KES
KSh2.0730096
1 BluWhale AI(BLUAI) do JOD
د.أ0.01137236
1 BluWhale AI(BLUAI) do PLN
0.0591876
1 BluWhale AI(BLUAI) do RON
лв0.0707364
1 BluWhale AI(BLUAI) do SEK
kr0.153182
1 BluWhale AI(BLUAI) do BGN
лв0.0271076
1 BluWhale AI(BLUAI) do HUF
Ft5.3932896
1 BluWhale AI(BLUAI) do CZK
0.3397272
1 BluWhale AI(BLUAI) do KWD
د.ك0.00492428
1 BluWhale AI(BLUAI) do ILS
0.05213
1 BluWhale AI(BLUAI) do BOB
Bs0.110676
1 BluWhale AI(BLUAI) do AZN
0.027268
1 BluWhale AI(BLUAI) do TJS
SM0.14837
1 BluWhale AI(BLUAI) do GEL
0.0434684
1 BluWhale AI(BLUAI) do AOA
Kz14.68863
1 BluWhale AI(BLUAI) do BHD
.د.ب0.00603104
1 BluWhale AI(BLUAI) do BMD
$0.01604
1 BluWhale AI(BLUAI) do DKK
kr0.1039392
1 BluWhale AI(BLUAI) do HNL
L0.4228144
1 BluWhale AI(BLUAI) do MUR
0.73784
1 BluWhale AI(BLUAI) do NAD
$0.2787752
1 BluWhale AI(BLUAI) do NOK
kr0.163608
1 BluWhale AI(BLUAI) do NZD
$0.0282304
1 BluWhale AI(BLUAI) do PAB
B/.0.01604
1 BluWhale AI(BLUAI) do PGK
K0.06817
1 BluWhale AI(BLUAI) do QAR
ر.ق0.0583856
1 BluWhale AI(BLUAI) do RSD
дин.1.6339948
1 BluWhale AI(BLUAI) do UZS
soʻm190.9523504
1 BluWhale AI(BLUAI) do ALL
L1.3480016
1 BluWhale AI(BLUAI) do ANG
ƒ0.0287116
1 BluWhale AI(BLUAI) do AWG
ƒ0.028872
1 BluWhale AI(BLUAI) do BBD
$0.03208
1 BluWhale AI(BLUAI) do BAM
KM0.027268
1 BluWhale AI(BLUAI) do BIF
Fr47.30196
1 BluWhale AI(BLUAI) do BND
$0.020852
1 BluWhale AI(BLUAI) do BSD
$0.01604
1 BluWhale AI(BLUAI) do JMD
$2.581638
1 BluWhale AI(BLUAI) do KHR
64.4176024
1 BluWhale AI(BLUAI) do KMF
Fr6.83304
1 BluWhale AI(BLUAI) do LAK
348.6956452
1 BluWhale AI(BLUAI) do LKR
රු4.8856236
1 BluWhale AI(BLUAI) do MDL
L0.273482
1 BluWhale AI(BLUAI) do MGA
Ar72.25218
1 BluWhale AI(BLUAI) do MOP
P0.12832
1 BluWhale AI(BLUAI) do MVR
0.247016
1 BluWhale AI(BLUAI) do MWK
MK27.8472044
1 BluWhale AI(BLUAI) do MZN
MT1.025758
1 BluWhale AI(BLUAI) do NPR
रु2.2767176
1 BluWhale AI(BLUAI) do PYG
113.75568
1 BluWhale AI(BLUAI) do RWF
Fr23.24196
1 BluWhale AI(BLUAI) do SBD
$0.1318488
1 BluWhale AI(BLUAI) do SCR
0.2203896
1 BluWhale AI(BLUAI) do SRD
$0.618342
1 BluWhale AI(BLUAI) do SVC
$0.1401896
1 BluWhale AI(BLUAI) do SZL
L0.2787752
1 BluWhale AI(BLUAI) do TMT
m0.05614
1 BluWhale AI(BLUAI) do TND
د.ت0.04746236
1 BluWhale AI(BLUAI) do TTD
$0.1085908
1 BluWhale AI(BLUAI) do UGX
Sh56.07584
1 BluWhale AI(BLUAI) do XAF
Fr9.1428
1 BluWhale AI(BLUAI) do XCD
$0.043308
1 BluWhale AI(BLUAI) do XOF
Fr9.1428
1 BluWhale AI(BLUAI) do XPF
Fr1.65212
1 BluWhale AI(BLUAI) do BWP
P0.2163796
1 BluWhale AI(BLUAI) do BZD
$0.0322404
1 BluWhale AI(BLUAI) do CVE
$1.5416044
1 BluWhale AI(BLUAI) do DJF
Fr2.83908
1 BluWhale AI(BLUAI) do DOP
$1.0294472
1 BluWhale AI(BLUAI) do DZD
د.ج2.0975508
1 BluWhale AI(BLUAI) do FJD
$0.0365712
1 BluWhale AI(BLUAI) do GNF
Fr139.4678
1 BluWhale AI(BLUAI) do GTQ
Q0.1228664
1 BluWhale AI(BLUAI) do GYD
$3.3549264
1 BluWhale AI(BLUAI) do ISK
kr2.03708

Zasoby BluWhale AI

Aby lepiej zrozumieć BluWhale AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa BluWhale AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące BluWhale AI

Jaka jest dziś wartość BluWhale AI (BLUAI)?
Aktualna cena BLUAI w USD wynosi 0.01604USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLUAI do USD?
Aktualna cena BLUAI w USD wynosi $ 0.01604. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BluWhale AI?
Kapitalizacja rynkowa dla BLUAI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLUAI w obiegu?
W obiegu BLUAI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLUAI?
BLUAI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLUAI?
BLUAI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLUAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLUAI wynosi $ 972.87K USD.
Czy w tym roku BLUAI pójdzie wyżej?
BLUAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLUAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:55:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BluWhale AI (BLUAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BLUAI do USD

Kwota

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.01603 USD

Handluj BLUAI

BLUAI/USDT
$0.01601
$0.01601$0.01601
+21.56%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,911.07
$103,911.07$103,911.07

+0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,449.22
$3,449.22$3,449.22

+1.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,911.07
$103,911.07$103,911.07

+0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,449.22
$3,449.22$3,449.22

+1.49%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3591
$2.3591$2.3591

+3.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1472
$1.1472$1.1472

+5.71%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03489
$0.03489$0.03489

+39.56%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00367
$0.00367$0.00367

-51.06%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009799
$0.000009799$0.000009799

+419.01%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2346
$0.2346$0.2346

+369.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4967
$1.4967$1.4967

+84.50%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01781
$0.01781$0.01781

+42.48%