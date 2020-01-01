Tokenomika Brickken (BKN) Odkryj kluczowe informacje o Brickken (BKN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Brickken (BKN) Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy. Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy. Oficjalna strona internetowa: https://brickken.com Biała księga: https://brickken.com/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d Kup BKN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Brickken (BKN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Brickken (BKN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.86M $ 13.86M $ 13.86M Całkowita podaż: $ 143.00M $ 143.00M $ 143.00M Podaż w obiegu: $ 80.51M $ 80.51M $ 80.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.61M $ 24.61M $ 24.61M Historyczne maksimum: $ 1.39485 $ 1.39485 $ 1.39485 Historyczne minimum: $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 Aktualna cena: $ 0.17209 $ 0.17209 $ 0.17209 Dowiedz się więcej o cenie Brickken (BKN)

Tokenomika Brickken (BKN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Brickken (BKN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BKN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BKN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBKN tokenomikę, poznaj cenę tokena BKNna żywo!

