Tokenomika BEBE (BEBE) Odkryj kluczowe informacje o BEBE (BEBE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BEBE (BEBE) BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. Oficjalna strona internetowa: https://www.bebe.global/ Biała księga: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 Kup BEBE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BEBE (BEBE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BEBE (BEBE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.25M $ 91.25M $ 91.25M Historyczne maksimum: $ 0.00086287 $ 0.00086287 $ 0.00086287 Historyczne minimum: $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 Aktualna cena: $ 0.00009125 $ 0.00009125 $ 0.00009125 Dowiedz się więcej o cenie BEBE (BEBE)

Tokenomika BEBE (BEBE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BEBE (BEBE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEBE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEBE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEBE tokenomikę, poznaj cenę tokena BEBEna żywo!

Jak kupić BEBE Chcesz dodać BEBE (BEBE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BEBE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BEBE na MEXC już teraz!

Historia ceny BEBE (BEBE) Analiza historii ceny BEBE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BEBE już teraz!

Prognoza ceny BEBE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEBE? Nasza strona z prognozami cen BEBE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BEBE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!