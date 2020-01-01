Tokenomika aZen (AZEN) Odkryj kluczowe informacje o aZen (AZEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o aZen (AZEN) aZen delivers a powerful and scalable computing layer designed to support AI, data analytics and Web2+Web3 applications. Its ecosystem seamlessly combines protocol-level AI orchestration, enterprise-grade hardware, and a unified application hub: bridging the worlds of DePIN and DeFAI (Decentralized Finance + AI). aZen delivers a powerful and scalable computing layer designed to support AI, data analytics and Web2+Web3 applications. Its ecosystem seamlessly combines protocol-level AI orchestration, enterprise-grade hardware, and a unified application hub: bridging the worlds of DePIN and DeFAI (Decentralized Finance + AI). Oficjalna strona internetowa: https://azenprotocol.io/ Biała księga: https://azen-protocol.gitbook.io/azen-gitbook Kup AZEN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa aZen (AZEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla aZen (AZEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.93M $ 18.93M $ 18.93M Historyczne maksimum: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.001893 $ 0.001893 $ 0.001893 Dowiedz się więcej o cenie aZen (AZEN)

Tokenomika aZen (AZEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki aZen (AZEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AZEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AZEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAZEN tokenomikę, poznaj cenę tokena AZENna żywo!

Jak kupić AZEN Chcesz dodać aZen (AZEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AZEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AZEN na MEXC już teraz!

Historia ceny aZen (AZEN) Analiza historii ceny AZEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AZEN już teraz!

Prognoza ceny AZEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AZEN? Nasza strona z prognozami cen AZEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AZEN już teraz!

