Aktualna cena AVIAH Protocol to 6.116 USD. Śledź aktualizacje cen AVIAH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AVIAH łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 AVIAH do USD:

$6.116
+0.34%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:09:23 (UTC+8)

Informacje o cenie AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 6.026
Minimum 24h
$ 6.149
Maksimum 24h

$ 6.026
$ 6.149
--
--
-0.05%

+0.34%

-0.44%

-0.44%

Aktualna cena AVIAH Protocol (AVIAH) wynosi $ 6.116. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AVIAH wahał się między $ 6.026 a $ 6.149, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AVIAH w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AVIAH zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.34% w ciągu 24 godzin i o -0.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AVIAH Protocol (AVIAH)

--
$ 65.38K
$ 65.38K$ 65.38K

$ 30.58B
$ 30.58B$ 30.58B

--
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa AVIAH Protocol wynosi --, przy $ 65.38K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AVIAH w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 5000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.58B.

Historia ceny AVIAH Protocol (AVIAH) – USD

Śledź zmiany ceny AVIAH Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.02072+0.34%
30 Dni$ +0.381+6.64%
60 dni$ +3.616+144.64%
90 dni$ +3.616+144.64%
Dzisiejsza zmiana ceny AVIAH Protocol

DziśAVIAH odnotował zmianę $ +0.02072 (+0.34%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AVIAH Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.381 (+6.64%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AVIAH Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AVIAH o $ +3.616(+144.64%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AVIAH Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +3.616 (+144.64%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AVIAH Protocol (AVIAH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AVIAH Protocol.

Co to jest AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AVIAH Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AVIAH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące AVIAH Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno AVIAH Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny AVIAH Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość AVIAH Protocol (AVIAH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AVIAH Protocol (AVIAH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AVIAH Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny AVIAH Protocol!

Tokenomika AVIAH Protocol (AVIAH)

Zrozumienie tokenomiki AVIAH Protocol (AVIAH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AVIAHjuż teraz!

Jak kupić AVIAH Protocol (AVIAH)

Szukasz jak kupić AVIAH Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AVIAH Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AVIAH na lokalne waluty

Zasoby AVIAH Protocol

Aby lepiej zrozumieć AVIAH Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa AVIAH Protocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AVIAH Protocol

Jaka jest dziś wartość AVIAH Protocol (AVIAH)?
Aktualna cena AVIAH w USD wynosi 6.116USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AVIAH do USD?
Aktualna cena AVIAH w USD wynosi $ 6.116. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AVIAH Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla AVIAH wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AVIAH w obiegu?
W obiegu AVIAH znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AVIAH?
AVIAH osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AVIAH?
AVIAH zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu AVIAH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AVIAH wynosi $ 65.38K USD.
Czy w tym roku AVIAH pójdzie wyżej?
AVIAH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AVIAH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe AVIAH Protocol (AVIAH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

