Prognoza ceny AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)
Sprawdź prognozy cen AVIAH Protocol na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AVIAH w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.
*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.
Prognoza ceny AVIAH Protocol na lata 2025-2050 (USD)
Na podstawie Twojej prognozy AVIAH Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 6.102.Prognoza ceny AVIAH Protocol (AVIAH) na 2026 r. (następny rok)
Na podstawie Twojej prognozy AVIAH Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 6.4071.Prognoza ceny AVIAH Protocol (AVIAH) na 2027 r. (za 2 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVIAH na 2027 rok wyniesie $ 6.7274 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.Prognoza ceny AVIAH Protocol (AVIAH) na 2028 r. (za 3 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVIAH na 2028 rok wyniesie $ 7.0638 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.Prognoza ceny AVIAH Protocol (AVIAH) na 2029 r. (za 4 lata)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVIAH w 2029 roku wyniesie $ 7.4170 przy stopie wzrostu 21.55%.Prognoza ceny AVIAH Protocol (AVIAH) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVIAH w 2030 roku wyniesie $ 7.7878 przy stopie wzrostu 27.63%.Prognoza ceny AVIAH Protocol (AVIAH) na 2040 r. (za 15 lat)
W 2040 cena AVIAH Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 12.6856.Prognoza ceny AVIAH Protocol (AVIAH) na 2050 r. (za 25 lat)
W 2050 cena AVIAH Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 20.6635.
- 2025$ 6.1020.00%
- 2026$ 6.40715.00%
- 2027$ 6.727410.25%
- 2028$ 7.063815.76%
- 2029$ 7.417021.55%
- 2030$ 7.787827.63%
- 2031$ 8.177234.01%
- 2032$ 8.586140.71%
- 2033$ 9.015447.75%
- 2034$ 9.466255.13%
- 2035$ 9.939562.89%
- 2036$ 10.436471.03%
- 2037$ 10.958379.59%
- 2038$ 11.506288.56%
- 2039$ 12.081597.99%
- 2040$ 12.6856107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny AVIAH Protocol na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni
- November 6, 2025(Dzisiaj)$ 6.1020.00%
- November 7, 2025(Jutro)$ 6.10280.01%
- November 13, 2025(Ten tydzień)$ 6.10780.10%
- December 6, 2025(30 Dni)$ 6.12700.41%
Przewidywana cena dla AVIAH w dniu
Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AVIAH z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu
Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AVIAH, przy użyciu
Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AVIAH wynosi
Bieżące statystyki cen AVIAH Protocol
+0.11%
--
Historyczna cena AVIAH Protocol
Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AVIAH Protocol, cena AVIAH Protocol wynosi 6.102USD. Podaż w obiegu AVIAH Protocol (AVIAH) wynosi
- 24 h0.01%$ 0.060999$ 6.134$ 6.026
- 7 D-0.00%$ -0.035999$ 6.178$ 5.989
- 30 Dni0.07%$ 0.389000$ 6.398$ 5.696
W ciągu ostatnich 24 godzin AVIAH Protocol zanotował zmianę ceny o
W ciągu ostatnich 7 dni kurs AVIAH Protocol osiągnął maksimum na poziomie
W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AVIAH Protocol o
Sprawdź pełną historię cen AVIAH Protocol, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXCZobacz pełną historię cen AVIAH
Jak działa moduł przewidywania ceny AVIAH Protocol (AVIAH)?
Moduł predykcji ceny AVIAH Protocol to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AVIAH. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.
Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AVIAH Protocol na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.
Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AVIAH, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.
Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AVIAH Protocol. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AVIAH.
wskaźniki techniczne do przewidywania cen
Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:
Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.
Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.
Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AVIAH, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.
Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AVIAH Protocol.
Dlaczego prognoaza ceny AVIAH jest ważna?
Prognozy cen AVIAH są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:
Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.
Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.
Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.
Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.
Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.
Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.
Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.
Często zadawane pytania (FAQ):
Zastrzeżenie
Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.
Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
