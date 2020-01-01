Tokenomika Aura (AURASOL) Odkryj kluczowe informacje o Aura (AURASOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aura (AURASOL) The token with the most aura. The token with the most aura. Oficjalna strona internetowa: https://www.auramaxxing.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DtR4D9FtVoTX2569gaL837ZgrB6wNjj6tkmnX9Rdk9B2 Kup AURASOL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Aura (AURASOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aura (AURASOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.36M $ 84.36M $ 84.36M Całkowita podaż: $ 963.29M $ 963.29M $ 963.29M Podaż w obiegu: $ 963.29M $ 963.29M $ 963.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 84.54M $ 84.54M $ 84.54M Historyczne maksimum: $ 0.24573 $ 0.24573 $ 0.24573 Historyczne minimum: $ 0.00056213727092408 $ 0.00056213727092408 $ 0.00056213727092408 Aktualna cena: $ 0.08757 $ 0.08757 $ 0.08757 Dowiedz się więcej o cenie Aura (AURASOL)

Tokenomika Aura (AURASOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aura (AURASOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AURASOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AURASOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAURASOL tokenomikę, poznaj cenę tokena AURASOLna żywo!

Jak kupić AURASOL Chcesz dodać Aura (AURASOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AURASOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AURASOL na MEXC już teraz!

Historia ceny Aura (AURASOL) Analiza historii ceny AURASOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AURASOL już teraz!

Prognoza ceny AURASOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AURASOL? Nasza strona z prognozami cen AURASOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AURASOL już teraz!

