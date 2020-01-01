Tokenomika ANITA AI (ANITA) Odkryj kluczowe informacje o ANITA AI (ANITA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ANITA AI (ANITA) Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value. Oficjalna strona internetowa: https://voice.itsanita.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AnXE9mZYWReqBw4v5HrY2S2utt42uEtcBGmuCXASvRAi

Tokenomika i analiza cenowa ANITA AI (ANITA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ANITA AI (ANITA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.92M Historyczne maksimum: $ 0.009888 Historyczne minimum: $ 0.000422257587688162 Aktualna cena: $ 0.001917

Tokenomika ANITA AI (ANITA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ANITA AI (ANITA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANITA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANITA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANITA tokenomikę, poznaj cenę tokena ANITAna żywo!

Jak kupić ANITA Chcesz dodać ANITA AI (ANITA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANITA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny ANITA AI (ANITA) Analiza historii ceny ANITA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności.

Prognoza ceny ANITA Nasza strona z prognozami cen ANITA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

