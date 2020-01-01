Tokenomika Stella (ALPHA) Odkryj kluczowe informacje o Stella (ALPHA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Stella (ALPHA) Oficjalna strona internetowa: https://stellaxyz.io/ Biała księga: https://docs.stellaxyz.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975 Kup ALPHA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Stella (ALPHA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stella (ALPHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.18M $ 16.18M $ 16.18M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 948.00M $ 948.00M $ 948.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M Historyczne maksimum: $ 0.30303 $ 0.30303 $ 0.30303 Historyczne minimum: $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 Aktualna cena: $ 0.01707 $ 0.01707 $ 0.01707 Dowiedz się więcej o cenie Stella (ALPHA)

Tokenomika Stella (ALPHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stella (ALPHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALPHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALPHA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALPHA tokenomikę, poznaj cenę tokena ALPHAna żywo!

Jak kupić ALPHA Chcesz dodać Stella (ALPHA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALPHA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ALPHA na MEXC już teraz!

Historia ceny Stella (ALPHA) Analiza historii ceny ALPHA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALPHA już teraz!

Prognoza ceny ALPHA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALPHA? Nasza strona z prognozami cen ALPHA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALPHA już teraz!

