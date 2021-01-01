Tokenomika Akita (AKITA) Odkryj kluczowe informacje o Akita (AKITA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Akita (AKITA) AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. Oficjalna strona internetowa: https://akita.network/ Biała księga: https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 Kup AKITA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Akita (AKITA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Akita (AKITA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Całkowita podaż: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Podaż w obiegu: $ 68.07T $ 68.07T $ 68.07T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.90M $ 4.90M $ 4.90M Historyczne maksimum: $ 0.0000295 $ 0.0000295 $ 0.0000295 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00000004902 $ 0.00000004902 $ 0.00000004902 Dowiedz się więcej o cenie Akita (AKITA)

Tokenomika Akita (AKITA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Akita (AKITA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AKITA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AKITA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAKITA tokenomikę, poznaj cenę tokena AKITAna żywo!

Historia ceny Akita (AKITA) Analiza historii ceny AKITA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AKITA już teraz!

