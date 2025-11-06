Historia cen OLAXBT

DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 0.13425$ 0.13767$ 0.13389$ 0.1376721.60K
2025-11-05$ 0.137$ 0.14227$ 0.13286$ 0.13425618.25K
2025-11-04$ 0.141$ 0.1438$ 0.13003$ 0.137605.52K
2025-11-03$ 0.16389$ 0.1642$ 0.135$ 0.141814.95K
2025-11-02$ 0.16515$ 0.16987$ 0.15947$ 0.16389620.40K
2025-11-01$ 0.1659$ 0.17315$ 0.16112$ 0.16515598.62K
2025-10-31$ 0.16398$ 0.172$ 0.15639$ 0.16591.49M
2025-10-30$ 0.15233$ 0.17245$ 0.15161$ 0.163982.41M
Pobierz dane historyczne OLAXBT

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla OLAXBT, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena OLAXBT

$ 0.13763

OLAXBT aktualnie jest notowany po 0.13763 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o AIO na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych OLAXBT, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla OLAXBT.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:02:20 (UTC+8)

Zasoby MEXC OLAXBT

O historii ceny OLAXBT (AIO)

Monitorowanie historii cen OLAXBT to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny OLAXBT w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że OLAXBT osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe OLAXBT są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych OLAXBT w tradingu

Dane historyczne OLAXBT odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne OLAXBT do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych OLAXBT w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych OLAXBT. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneOLAXBT z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami OLAXBT. Pomaga to zrozumieć zmienność OLAXBT, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe OLAXBT OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych OLAXBT, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych OLAXBT, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

