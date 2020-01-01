Tokenomika Delysium (AGI) Odkryj kluczowe informacje o Delysium (AGI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Oficjalna strona internetowa: https://www.delysium.com/
Biała księga: https://www.delysium.com/whitepaper
Block Explorer: https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R

Tokenomika i analiza cenowa Delysium (AGI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Delysium (AGI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.38M $ 66.38M $ 66.38M Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 129.93M $ 129.93M $ 129.93M Historyczne maksimum: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Historyczne minimum: $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 Aktualna cena: $ 0.04331 $ 0.04331 $ 0.04331 Dowiedz się więcej o cenie Delysium (AGI)

Tokenomika Delysium (AGI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Delysium (AGI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGI tokenomikę, poznaj cenę tokena AGIna żywo!

