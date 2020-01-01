Tokenomika Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Odkryj kluczowe informacje o Acolyte by Virtuals (ACOLYT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Oficjalna strona internetowa: https://acolyt.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Kup ACOLYT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Acolyte by Virtuals (ACOLYT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Całkowita podaż: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M Podaż w obiegu: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Historyczne maksimum: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Historyczne minimum: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 Aktualna cena: $ 0.001863 $ 0.001863 $ 0.001863 Dowiedz się więcej o cenie Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Tokenomika Acolyte by Virtuals (ACOLYT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Acolyte by Virtuals (ACOLYT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACOLYT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACOLYT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszACOLYT tokenomikę, poznaj cenę tokena ACOLYTna żywo!

Jak kupić ACOLYT Chcesz dodać Acolyte by Virtuals (ACOLYT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ACOLYT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ACOLYT na MEXC już teraz!

Historia ceny Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Analiza historii ceny ACOLYT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ACOLYT już teraz!

Prognoza ceny ACOLYT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACOLYT? Nasza strona z prognozami cen ACOLYT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ACOLYT już teraz!

