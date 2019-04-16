Tokenomika Newton (AB) Odkryj kluczowe informacje o Newton (AB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Newton (AB) Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a "Main chain + sub chain" structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy. Oficjalna strona internetowa: https://ab.org Biała księga: https://ab.org/files/AB%20Litepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.ab.org/

Tokenomika i analiza cenowa Newton (AB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Newton (AB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 655.65M $ 655.65M $ 655.65M Całkowita podaż: $ 98.82B $ 98.82B $ 98.82B Podaż w obiegu: $ 78.98B $ 78.98B $ 78.98B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 820.34M $ 820.34M $ 820.34M Historyczne maksimum: $ 0.067 $ 0.067 $ 0.067 Historyczne minimum: $ 0.000021727235152132 $ 0.000021727235152132 $ 0.000021727235152132 Aktualna cena: $ 0.008301 $ 0.008301 $ 0.008301 Dowiedz się więcej o cenie Newton (AB)

Tokenomika Newton (AB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Newton (AB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAB tokenomikę, poznaj cenę tokena ABna żywo!

