Aktualna cena Arena-Z to 0.003699 USD. Śledź aktualizacje cen A2Z do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe A2Z łatwo w MEXC już teraz.

Cena Arena-Z(A2Z)

Aktualna cena 1 A2Z do USD:

$0.003698
$0.003698$0.003698
-0.75%1D
USD
Arena-Z (A2Z) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:59:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Arena-Z (A2Z) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.003566
$ 0.003566$ 0.003566
Minimum 24h
$ 0.003886
$ 0.003886$ 0.003886
Maksimum 24h

$ 0.003566
$ 0.003566$ 0.003566

$ 0.003886
$ 0.003886$ 0.003886

$ 0.011334315479668481
$ 0.011334315479668481$ 0.011334315479668481

$ 0.001493343055757559
$ 0.001493343055757559$ 0.001493343055757559

-0.41%

-0.75%

-6.34%

-6.34%

Aktualna cena Arena-Z (A2Z) wynosi $ 0.003699. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs A2Z wahał się między $ 0.003566 a $ 0.003886, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs A2Z w historii to $ 0.011334315479668481, a najniższy to $ 0.001493343055757559.

Pod względem krótkoterminowych wyniki A2Z zmieniły się o -0.41% w ciągu ostatniej godziny, o -0.75% w ciągu 24 godzin i o -6.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Arena-Z (A2Z)

No.671

$ 26.66M
$ 26.66M$ 26.66M

$ 92.27K
$ 92.27K$ 92.27K

$ 36.99M
$ 36.99M$ 36.99M

7.21B
7.21B 7.21B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,160,173,661.18499
9,160,173,661.18499 9,160,173,661.18499

72.07%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Arena-Z wynosi $ 26.66M, przy $ 92.27K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż A2Z w obiegu wynosi 7.21B, przy całkowitej podaży 9160173661.18499. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.99M.

Historia ceny Arena-Z (A2Z) – USD

Śledź zmiany ceny Arena-Z dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00002794-0.75%
30 Dni$ -0.001967-34.72%
60 dni$ -0.002108-36.31%
90 dni$ -0.004042-52.22%
Dzisiejsza zmiana ceny Arena-Z

DziśA2Z odnotował zmianę $ -0.00002794 (-0.75%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Arena-Z

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.001967 (-34.72%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Arena-Z

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę A2Z o $ -0.002108(-36.31%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Arena-Z

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.004042 (-52.22%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Arena-Z (A2Z)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Arena-Z.

Co to jest Arena-Z (A2Z)

Arena-Z jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Arena-Z. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu A2Z, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Arena-Z na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Arena-Z będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Arena-Z (w USD)

Jaka będzie wartość Arena-Z (A2Z) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Arena-Z (A2Z) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Arena-Z.

Sprawdź teraz prognozę ceny Arena-Z!

Tokenomika Arena-Z (A2Z)

Zrozumienie tokenomiki Arena-Z (A2Z) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena A2Zjuż teraz!

Jak kupić Arena-Z (A2Z)

Szukasz jak kupić Arena-Z? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Arena-Z na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

A2Z na lokalne waluty

Zasoby Arena-Z

Aby lepiej zrozumieć Arena-Z, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Arena-Z
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Arena-Z

Jaka jest dziś wartość Arena-Z (A2Z)?
Aktualna cena A2Z w USD wynosi 0.003699USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena A2Z do USD?
Aktualna cena A2Z w USD wynosi $ 0.003699. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Arena-Z?
Kapitalizacja rynkowa dla A2Z wynosi $ 26.66M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż A2Z w obiegu?
W obiegu A2Z znajduje się 7.21B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) A2Z?
A2Z osiąga ATH w wysokości 0.011334315479668481 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla A2Z?
A2Z zaliczył cenę ATL w wysokości 0.001493343055757559 USD.
Jaki jest wolumen obrotu A2Z?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla A2Z wynosi $ 92.27K USD.
Czy w tym roku A2Z pójdzie wyżej?
A2Z może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny A2Z, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:59:20 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator A2Z do USD

Kwota

A2Z
A2Z
USD
USD

1 A2Z = 0.003699 USD

Handluj A2Z

A2Z/USDT
$0.003698
$0.003698$0.003698
-0.59%

