Tokenomika 88mph (MPH)

Odkryj kluczowe informacje o 88mph (MPH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Oficjalna strona internetowa: https://88mph.app/

Tokenomika i analiza cenowa 88mph (MPH)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 88mph (MPH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 383.58K
Całkowita podaż: $ 1.58M
Podaż w obiegu: $ 1.31M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 462.84K
Historyczne maksimum: $ 236.5
Historyczne minimum: $ 0.00598845
Aktualna cena: $ 0.293208

Tokenomika 88mph (MPH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki 88mph (MPH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MPH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MPH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.